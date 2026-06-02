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持續逼近九州、四國 雨量恐達350毫米

▲薔蜜颱風襲捲沖繩、鹿兒島，造成路樹倒塌、十多人受傷災情。（圖／美聯社／達志影像）

沖繩傳災情至少12傷 逾4萬戶停電

鹿兒島撤離22萬人 超過330班航班取消

今年第6號颱風「薔蜜」以中颱強度逼近日本本州、九州、四國等地，今（2）日掠過沖繩、鹿兒島奄美市，造成災情，至少12人受傷、15起建物受損，數萬戶停電，鹿兒島撤離22萬人，九州逾300航班取消。日本NHK報導，薔蜜颱風今掠過沖繩，持續往東北方向逼近九州、四國，氣象廳警告，九州南部包括四國、近畿及東海地區，在3日前恐將大範圍激發猛烈且極易致災的「線狀降水帶」，後續將朝關東、伊豆諸島逼近，慎防低窪地區淹水、土石流。西日本與東日本太平洋沿海地區存在致災性大雨危險，截至3日中午為止的24小時預估累積雨量，東海地區、近畿地區350毫米；伊豆諸島300毫米；四國地區250毫米；九州北部、關東甲信200毫米。九州南部、奄美群島、四國、近畿、東海、關東及伊豆諸島，最大風速每秒25公尺；九州北部最大風速每秒23公尺；九州南部、伊豆諸島沿海海域，大浪預期高達9公尺。沖繩消防部門災情彙整統計，受颱風強風暴雨影響，當地已列計至少12人因不敵強風吹襲摔倒或被飛散物砸傷；鹿兒島縣內累計已有高達約3萬2400戶大停電，沖繩縣內亦有約1萬920戶陷入停電，兩地合計斷電災情高達約4.3萬戶。同時傳出住宅屋頂受損、窗戶破裂等至少15起建物損害案例，另有32起路樹倒塌與1起路燈倒塌；多家電信業者在沖繩與奄美部分地區出現訊號中斷或不穩定情況，部分緊急通報服務也受影響。旅客滯留超過2萬人。鹿兒島市2日上午針對沿海、河川與山坡等高風險區域，發布「第4級氾濫危險警報」，並對共12萬9413戶、22萬2606人發布避難指示，要求居民立即離開危險區域。日本總務省消防廳表示，受到薔蜜颱風影響，截至今日當地時間下午2點，已針對九州宮崎縣和鹿兒島縣總計12市町村的43萬6500戶發布避難指示，預計影響82萬5千人。2日已有超過330班往返九州的航班取消，3日仍預計再有約280班停飛。鐵路部分，東海道新幹線與多條在來線3日可能出現停駛或延誤，首都圈部分路線已提前宣布停駛。