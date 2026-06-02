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台中市西屯區日前深夜發生一起員警盤查違規停車，意外查獲通緝犯及毒駕案件。臺中市政府警察局第六分局西屯派出所員警執行夜間巡邏勤務時，發現一輛自小客車違規停放於路口，影響往來車輛通行及交通安全，立即上前盤查，沒想到竟意外查獲車內乘客為通緝身分，駕駛也涉嫌毒品駕車，全案依法移送偵辦。警方表示，當晚巡邏員警行經轄內道路時，發現一輛自小客車違規停放在路口轉角處，除妨礙交通外，也增加用路人發生事故的風險，因此依法上前查察。37歲周姓駕駛面對員警詢問時神情緊張，不僅未能清楚交代停車原因，還不斷顧左右而言他，對警方提問避重就輕，態度明顯異常。員警憑藉多年執勤經驗察覺有異，擔心車內可能藏有其他違法情事，立即通報線上警力到場支援，以確保執勤安全。就在等待支援警力抵達期間，員警進一步查證車內乘客身分時，赫然發現坐在副駕駛座的34歲黃姓男子竟為司法機關發布的通緝犯。警方隨即要求黃男下車接受查驗，但黃男疑似企圖拖延時間，聲稱自己腳部受傷、行動不便，希望警方能夠通融。不過員警仍依法執行勤務，在支援警力陸續到場後，順利將黃男控制並查獲其通緝身分。此外，警方在盤查過程中也察覺周姓駕駛疑有施用毒品跡象，經依法實施唾液檢驗後呈現陽性反應，涉嫌毒品後駕車上路。警方除依相關規定開立舉發單外，並將周男依法移送偵辦，後續將進一步釐清毒品來源及相關責任。第六分局指出，警方執行巡邏與交通稽查勤務時，對任何可疑狀況都不會掉以輕心，往往能從看似單純的交通違規案件中，發掘潛藏的治安問題。警方未來將持續強化轄區巡邏密度及交通執法作為，全力維護社會治安與交通安全，也呼籲民眾切勿心存僥倖，以身試法，否則終將難逃法律制裁。