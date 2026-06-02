2026世界盃足球賽將在6月11日至7月19日舉行，由美國、加拿大與墨西哥共同主辦，參賽隊伍擴張至史上最高的48隊。雖有許多球迷躍躍欲試想前往觀看球賽，但從球賽門票到住宿房價，成本卻相當驚人。
根據NBC報導，這是美國自1994年以來首次主辦世界盃，全美11座城市，以及墨西哥和加拿大的5座城市，將共同承辦這項全球最大的體育賽事。如果參加即將到來的國際足總（FIFA）世界盃其中一場開幕賽，飯店和門票目前都還有剩，但根據想觀看的比賽來看，所需花費可能與在芝加哥一個月的房租相同。
自門票去年開始販售以來，關於觀賽成本的爭議不斷，從令人困惑且相當昂貴的票價，到高昂的交通費用，都引發討論。
究竟在美國各主辦城市觀看小組開幕賽的花費有多高？NBC從飯店和門票價格來估算，由場館方圓15英里內五家跨國連鎖飯店兩晚房價，飯店當中包含萬豪（Marriott）、希爾頓（Hilton）和凱悅（Hyatt），門票成本則結合票務轉售平台SeatGeek與FIFA官方售票的平均票價進行盤點。
一間飯店客房加上一張門票的平均價格，邁阿密約略高於600美元（約新台幣1萬8877元)，紐約及紐澤西超過2,000美元（約新台幣6萬2925元)，邁阿密在飯店和門票的可負擔程度方面均名列第一。位於邁阿密的開幕賽將於6月15日舉行，由沙烏地阿拉伯對上烏拉圭。波士頓的飯店平均價格最高，在吉列體育場（Gillette Stadium）附近住宿兩晚的平均費用接近1,000美元。
至於最昂貴的門票，則是6月13日在紐澤西州大都會人壽體育場（MetLife Stadium）舉行的巴西對摩洛哥之戰，最低入場票價接近1400美元。
世界盃在美國境內舉行的首場比賽將於6月12日在加州英格爾伍德（Inglewood）的SoFi體育場進行，由美國隊迎戰巴拉圭隊。該場比賽的門票價格明顯低於紐澤西的開幕戰，但洛杉磯地區仍然是觀賽成本第二高的城市。
距離決賽仍有一個多月時間，而且參賽隊伍尚未完全確定，但決賽門票已經成為極度搶手的商品。決賽在紐澤西舉行的最低入場票價平均已比開幕戰高出7000多美元。
BBC則提到，世界杯所有門票均由國際足總（FIFA）分配和定價，分為第一類（最昂貴）至第四類（最便宜）。每一個類別的門票數量並不明確，但是依據FIFA公佈的球場示意圖估算，大多數門票是集中在最昂貴的第一和第二類。以往對主辦國觀眾較為優惠的第四類門票，如今被FIFA形容為所有球迷都能承擔得起的「基本入門價位」，但許多球迷並不這麼認為。
BBC指出，根據Booking.com資料，2026年6月22日達拉斯最便宜的酒店房價為每晚190美元；Skyscanner則顯示，從布宜諾斯艾利斯直飛達拉斯的最便宜機票約為1260美元。達拉斯的AT&T球場也是比賽地點之一，隨著比賽日期臨近，這些價格很可能會隨著需求上升，就如門票價格一樣持續攀升。
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自門票去年開始販售以來，關於觀賽成本的爭議不斷，從令人困惑且相當昂貴的票價，到高昂的交通費用，都引發討論。
究竟在美國各主辦城市觀看小組開幕賽的花費有多高？NBC從飯店和門票價格來估算，由場館方圓15英里內五家跨國連鎖飯店兩晚房價，飯店當中包含萬豪（Marriott）、希爾頓（Hilton）和凱悅（Hyatt），門票成本則結合票務轉售平台SeatGeek與FIFA官方售票的平均票價進行盤點。
一間飯店客房加上一張門票的平均價格，邁阿密約略高於600美元（約新台幣1萬8877元)，紐約及紐澤西超過2,000美元（約新台幣6萬2925元)，邁阿密在飯店和門票的可負擔程度方面均名列第一。位於邁阿密的開幕賽將於6月15日舉行，由沙烏地阿拉伯對上烏拉圭。波士頓的飯店平均價格最高，在吉列體育場（Gillette Stadium）附近住宿兩晚的平均費用接近1,000美元。
至於最昂貴的門票，則是6月13日在紐澤西州大都會人壽體育場（MetLife Stadium）舉行的巴西對摩洛哥之戰，最低入場票價接近1400美元。
世界盃在美國境內舉行的首場比賽將於6月12日在加州英格爾伍德（Inglewood）的SoFi體育場進行，由美國隊迎戰巴拉圭隊。該場比賽的門票價格明顯低於紐澤西的開幕戰，但洛杉磯地區仍然是觀賽成本第二高的城市。
距離決賽仍有一個多月時間，而且參賽隊伍尚未完全確定，但決賽門票已經成為極度搶手的商品。決賽在紐澤西舉行的最低入場票價平均已比開幕戰高出7000多美元。
BBC則提到，世界杯所有門票均由國際足總（FIFA）分配和定價，分為第一類（最昂貴）至第四類（最便宜）。每一個類別的門票數量並不明確，但是依據FIFA公佈的球場示意圖估算，大多數門票是集中在最昂貴的第一和第二類。以往對主辦國觀眾較為優惠的第四類門票，如今被FIFA形容為所有球迷都能承擔得起的「基本入門價位」，但許多球迷並不這麼認為。
BBC指出，根據Booking.com資料，2026年6月22日達拉斯最便宜的酒店房價為每晚190美元；Skyscanner則顯示，從布宜諾斯艾利斯直飛達拉斯的最便宜機票約為1260美元。達拉斯的AT&T球場也是比賽地點之一，隨著比賽日期臨近，這些價格很可能會隨著需求上升，就如門票價格一樣持續攀升。
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