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高雄市空軍岡山基地1架T-34C初級教練機（機號3414）今（2）日上午8時在訓練時傳出失事墜毀意外，當時執行模擬發動機失效航線訓練任務，0808時於跑道北頭墜落，造成2位飛行員殉職。針對外界質疑T-34C教練機老舊，延至2033年才要除役，空軍對此表示，T-34C使用未達製造商要求的使用年限，且交由漢翔維修保養均合乎標準。針對T-34C教練機墜毀事件，空軍司令部下午於空軍官校舉行臨時記者會。針對媒體提問T-34教練機原訂2023年汰除，為何又延到2033年汰除，是否會加速汰換新機，空軍司令部督察長為江義誠少將答覆表示，T-34型機全世界還有30個國家在服役，國軍的T-34交由漢翔公司進行商維，妥善率都非常良好。至於後續初教機採購，江義誠表示，空軍已經展開相關研究，依據相關任務與訓練需求來研討初級教練機籌獲規劃。空軍T-34C使用未達廠商要求的使用年限，且交由漢翔維修保修均合乎標準。媒體詢問軍中有操作T-34教練機是在玩命的聲音，江義誠答覆說，飛訓部是沒有接到相關的訊息，機隊妥善率都合乎標準。媒體又問T-34機上有黑盒子嗎？江義誠表示，T-34C機上沒有黑盒子，無線電部分也沒有任何異常呼叫，翔實原因還要再調查。