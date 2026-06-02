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桃園市議員詹江村昨日揭露，市長張善政到學校出席畢典遭嗆聲「新店市長」，痛批教育失敗、沒家教，而附圖就是桃園第一志願武陵高中，甚至有學生遭肉搜並霸凌，最後關閉社群帳號。對此當事人張善政今（2）日回應表示，如果有哪位同學，因為這幾天的事覺得有壓力，自己想說，當天並沒有聽到什麼不適的言論，希望還在尋找方向的年輕人，能在學校好好享受畢業典禮，然後帶著在高中3年累積的成長，前往下一個階段，「這才是我真正在意的」。張善政說，畢業季自己習慣用兩個身份到學校。一個是市長，代表桃園對畢業生獻上祝福；一個是也曾經探索人生的過來人身份，陪這些年輕人走出校園、去追自己心中的方向。一直相信，年輕世代有自己的觀察、自己的幽默，這幾天在校園裡，看到同學們各種不同的表現，有稱讚、也有玩笑，「年輕人可愛的氛圍，是我每每出席畢典非常期待的」。張善政說，自己總認為，學校的目的是教育，學生總會在學校中逐步學習。如果有哪位同學，因為這幾天的事覺得有壓力。「我想跟你說，我當天並沒有聽到什麼不適的言論，我希望還在尋找方向的年輕人，能在學校好好享受屬於你的畢業典禮，然後帶著在高中3年累積的成長，前往下一個階段。這才是我真正在意的」。張善政提到，今年市府拍了一支畢業祝福影片，請來中華職棒6隊的隊長，分享他們自己的成長故事。這幾天到學校，我看到不少同學看得很投入，眼神都亮了，人生的啟發與祝福，本來就可以來自很多不同的人，重要的從來不是誰站在台上，而是台下這些即將出發的孩子，「把掌聲和目光，留給你們。祝大家畢業快樂，鵬程萬里」。