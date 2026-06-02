冷氣旺季來臨，室外機旁別再亂放東西。日媒FNN報導指出，裝水寶特瓶在陽光照射下可能產生放大鏡聚焦效果，若旁邊有紙箱、垃圾等易燃物，恐引發火災，嚴重甚至造成室外機燃燒爆炸。專家提醒，冷氣開機前務必檢查室外機周邊環境，並避免自行清潔不當造成短路風險。
外媒指出，許多人為了驅趕野貓或小動物，會在陽台、屋外或冷氣室外機附近擺放裝滿水的寶特瓶，但水瓶在陽光照射下，可能產生類似放大鏡的聚焦效果，當光線集中在同一焦點，若旁邊剛好有紙箱、落葉、垃圾等可燃物，就可能被點燃，火勢進一步延燒到室外機。
NITE指出，冷氣室外機周圍不應堆放物品，除了避免外部火源引燃外，也要降低小動物、昆蟲靠近後啃咬電線或進入機體造成短路的風險。根據FNN報導，截至2025年度為止的5年間，日本已發生345起與冷氣機相關的意外事故，進入冷氣使用旺季前更應提高警覺。
室外機周圍別堆雜物
冷氣室外機需要保持通風散熱，若周邊擺滿紙箱、盆栽、塑膠物、垃圾或遮蔽物，不只可能成為火災燃料，也會影響散熱效率，導致冷氣耗電、機體負擔增加。台北市消防局曾提醒，室外機裝設於戶外時，應注意通風狀況，散熱不良可能造成耗電增加，並使電氣零件絕緣劣化。
冷氣開機前先做5件事
民眾在夏季重新啟用冷氣前，可先檢查室外機附近是否有裝水寶特瓶、紙箱、落葉、垃圾、塑膠物等可燃物，並保持室外機周邊通風；室內機濾網也應定期清潔，若冷氣出現不冷、燒焦味、異音、跳電、面板異常等狀況，應立即停用並關閉電源，交由專業人員檢修，不建議反覆重開或自行拆機。
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室外機周圍別堆雜物
冷氣室外機需要保持通風散熱，若周邊擺滿紙箱、盆栽、塑膠物、垃圾或遮蔽物，不只可能成為火災燃料，也會影響散熱效率，導致冷氣耗電、機體負擔增加。台北市消防局曾提醒，室外機裝設於戶外時，應注意通風狀況，散熱不良可能造成耗電增加，並使電氣零件絕緣劣化。
冷氣開機前先做5件事
民眾在夏季重新啟用冷氣前，可先檢查室外機附近是否有裝水寶特瓶、紙箱、落葉、垃圾、塑膠物等可燃物，並保持室外機周邊通風；室內機濾網也應定期清潔，若冷氣出現不冷、燒焦味、異音、跳電、面板異常等狀況，應立即停用並關閉電源，交由專業人員檢修，不建議反覆重開或自行拆機。