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▲昇宏國際指出，自品牌10年前獲獎開始，只要貿協率領台灣企業代表團前往各國，一定不會忘記準備SH-RD當作伴手禮，透過這份MIT護髮神霜，深化兩國之間交流。（圖／翻攝畫面）

▲來自高雄大樹的昇宏國際深耕髮品40年，SH-RD成功靠著「RD霜」在海外市場打開知名度，近期又大舉回防台灣沙龍業，這款包裝極具歐美風格的「小綠護髮神霜」，竟然是不折不扣的MIT產品。（圖／翻攝畫面）

出國伴手禮除了鳳梨酥、茶葉，越來越多具國際競爭力的MIT品牌，正透過產品實力讓世界看見台灣。來自高雄大樹的昇宏國際深耕髮品40年，SH-RD成功靠著「RD霜」在海外市場打開知名度，近期又大舉回防台灣沙龍業。這款包裝極具歐美風格的「小綠護髮神霜」，竟然是不折不扣的MIT產品，也意外引發話題。不只揚名國際，更是最佳國民外交品，台灣貿協只要帶領企業參訪各國，都會特別準備這款「MIT專業髮品」，儼然成為隱形台灣之光。外國企業家人手一袋來自台灣的伴手禮，不是眾人所熟知的茶葉、鳳梨酥、牛軋糖，綠白外觀提袋中，裝的竟然是MIT品牌SH-RD「RD霜」；不特別向外國企業家說明，真的不會將手中這個歐美風十足的護髮霜與台灣聯想在一起，事實上，SH-RD來自台灣品牌昇宏國際，深耕髮品已經40年，而且近年從海外市場紅回台灣。昇宏國際旗下品牌SH-RD於2000年問世後，在全球將近50個國家打開市場，在品牌持續努力維持品質及專業研發下，2016年SH-RD榮獲「台灣精品獎」，2年後更成為貿協選定的「海外拓銷活動之國家伴手禮」。昇宏國際指出，自品牌10年前獲獎開始，只要貿協率領台灣企業代表團前往各國，一定不會忘記準備SH-RD當作伴手禮，透過這份MIT護髮神霜，深化兩國之間交流。「堅持只做好的東西」，來自高雄大樹的小綠護髮神霜，搞定將近50國人的三千煩惱絲，低調默默在海外發光的SH-RD，近年積極搶攻台灣市場，成功吸引國人目光，如今透過網路平台、電商，就能下單購買，也讓帶出國的MIT伴手禮，除了土產外，多了一個時尚新選擇。