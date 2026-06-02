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▲《後室》在美國狂賣，市場分析家認為對於年輕觀眾而言，這個題材就是個大IP，他們會想上戲院欣賞。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲《曼達洛人與古古》是《星際大戰》系列最新影片，在美國才上映第2個週末，就從票房冠軍被打到第3名。（圖／盧卡斯影業提供）

成本千萬美元、北美上映3天就賣破8100萬美元（約合台幣25.5億）的恐怖片《後室》，掀起討論熱潮，連麥當勞當都發出一支仿效其風格的宣傳片來蹭熱度，也成功吸引注意。據北美調查85%該片觀眾在35歲以下，市場分析家認為年輕世代有自己感興趣的題材，他們爸媽或爺奶喜歡的《星際大戰》，不一定能吸引他們進戲院，當紅IP「改朝換代」的時代來臨。由都市傳說變成一系列YouTube短片再跳上大銀幕的《後室》，對35歲以下的年輕觀眾就是個大IP，他們從YT短片一路看下來，首部電影一定要進戲院支持，就跟爸媽們每次《星際大戰》有影片上映就一定會捧場一樣，「IP締造票房」的現象沒有改變，變的只是何謂能吸引大多數觀眾的當紅IP，《星際大戰》已經露出老態與疲態，麥當勞都來蹭的《後室》正在大紅。過往很多電影市場分析家以為新冠肺炎疫情改變年輕人的觀影習慣，大家寧可在家看串流平台，不願出門上戲院，《後室》證明完全不是這樣，只要有他們真正感興趣的內容，他們很願意花錢買票去戲院，而《後室》就是這樣的大IP。它在美國一上片，就把《星際大戰》系列最新影片《曼達洛人與古古》從首週冠軍打到變第3名，首週末票房更是媲美話題商業巨片的等級。除了85%的美國《後室》觀眾在35歲以下，比25歲更年輕的更佔一半，顯示這部片完全打中年輕的觀眾。在美國另一部熱賣驚悚片《愛你致死不渝》，成本更低到僅75-100萬美元，票房卻已賣破1億，有75%的觀眾是18-25歲，這兩部片能夠一起熱賣，反映出會上戲院看電影的年輕人，胃口還沒被滿足，他們只是對於老題材和系列，不再像長輩一樣捧場。《後室》在席捲全美之餘，台灣、英國、紐澳等地都開出亮眼票房，熱潮在全球開始蔓延。麥當勞趕快搶搭熱潮，《後室》風格短片發布之後，3天就有60萬觀看，反應相當好。《後室》描述不得志的家具店老闆，無意中進入了一個神祕的空間，看似無限延伸、沒有出口，卻又隱約感覺有危險，儘管沒有太血腥、噁心的畫面，依舊斬獲驚人票房，歐美媒體也認為恐怖片觀眾不再獨鍾血腥重口味，故事說得好不好，也變得越來越重要。