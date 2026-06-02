我是廣告 請繼續往下閱讀

中華民國乳癌病友協會、台灣乳房醫學會今（2）日舉辦「HER2弱陽性乳癌精準治療新未來」記者會 ，義大癌治療醫院血液腫瘤部饒坤銘內科副院長分享一名案例，41歲的年輕媽媽小雅（化名）確診轉移性乳癌後，不僅雙側乳房皆有病灶，更面臨癌細胞型態「三度改變」的生死交關。幸運的是，隨著國際乳癌分類邁入「HER2弱陽性」新時代，對應的精準新藥成功克服了腫瘤多變的難關，讓她重拾健康，回歸職場與母親的角色。台灣乳房醫學會理事長陳芳銘分享，國際權威治療指引（NCCN 也提及 HER2 弱陽性」為獨立的新分類，並將對應的新一代精準 ADC 藥物列入國際標準療法。這項醫學觀念的進化，為那些在舊思維下走到絕境的病友重新打開了一扇窗。「臨床實務上，乳癌腫瘤是狡猾且多變的。」陳芳銘直言，過去乳癌病理檢測僅有「HER2陽性與陰性」二分法，這種分類限制了醫師的治療策略，也讓許多面臨復發轉移的病友，受限於傳統框架而可能面臨無藥可醫的絕境。義大癌治療醫院血液腫瘤部饒坤銘內科副院長分享了小雅「一波三折」的抗癌歷程。小雅的乳癌細胞在治療中發生了三次型態改變（HER2陽性、三陰性 HER2弱陽性），這種腫瘤「變變變」的特性，讓她在傳統治療上面臨極大的瓶頸；臨床上轉移復發患者，可能會面臨這類癌細胞型態轉變的考驗。這也正是為什麼乳癌復發時，「重新切片檢測 」會如此重要，唯有隨時掌握腫瘤的最新型態，才能緊緊抓住任何一絲求生的新機會。饒坤銘指出，幸運的是，小雅在轉移並重新切片後，也迎來了「HER2弱陽性」的新分類與新藥。新一代 ADC 藥物如同搭載導航的精準導彈，它具備了特殊的「旁觀者效應」，不只攻擊標的細胞，還能精準且全面地毒殺周遭生長不均勻的壞細胞。小雅在接受治療短短幾個療程後，原本擴散至皮膚的病灶也平復了，病人對新治療的反應速度快，且副作用相對可控，小雅在治療後迅速找回了體力。饒坤銘也提醒，新一代ADC可能有噁心、嘔吐、血小板低下等副作用，請依照醫囑接受治療。中華民國乳癌病友協會黃淑芳理事長指出，對年輕或中壯年的晚期乳癌病友來說，她們爭取的不僅是存活期，更是「有功能、有尊嚴」地活下去。雖然醫學新知帶來了「HER2弱陽性」的救命新藥，但目前台灣健保給付仍有缺口（如：晚期/轉移性荷爾蒙陽性HER2弱陽性族群尚未納保），她呼籲政府能加速接軌國際趨勢，完善乳癌的精準給付拼圖。