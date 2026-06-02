國立屏東科技大學野保所鳥類生態研究室近期透過直播，紀錄明星大冠鷲寶寶「鷲星」的成長日常，吸引數千人 24 小時線上同步關心猛禽育雛。沒想到，昨（1）日鷲星在巢穴裡無預警失去生命跡象。研究團隊於今（2）日公布了初步的病理解剖報告，發現其體內多處器官出血，高度懷疑是中毒導致死亡。
「鷲星」遺體解剖結果出爐！體內多處出血疑中毒
屏科大鳥類生態研究室今在臉書專頁發文表示，昨日下午已將鷲星遺體送至屏科大獸醫系進行病理解剖。經初步檢查，這隻 43 日齡、體重已成長至 845 公克但體態消瘦的大冠鷲幼鳥，鷲星體內出現了異常狀況，包含多處器官出血： 包括翼下皮膜、眼睛、胸肌、食道、心臟、肺部及肝臟等部位，均有明顯出血情形。
屏科大鳥類生態研究室初步懷疑鷲星之死為中毒導致，不過，詳細死因仍須等待毒物檢驗結果出爐才能確認；由於檢驗與分析需要時間，團隊將在收到結果後對外公布。
猛禽育雛直播僅3週落幕！相似悲劇曾在 2024 年上演
大冠鷲幼鳥「鷲星」的巢位直播自 5 月 13 日開播以來，歷經 3 週的時間，陪伴許多民眾認識大冠鷲的育雛過程，共同見證了母鳥餵食蛇類拉扯、餐桌上的青蛙逃亡，以及蜥蜴大餐等珍貴的野生動物親子互動時光，無奈最終仍無法見證牠離巢學飛的模樣。
事實上，類似的悲劇並非首次發生。過去台灣猛禽研究會也曾於 2024 年春季進行大冠鷲「Uni」的育雛直播，當時僅 3 週大的 Uni 同樣在開播 10 天後於鏡頭前倒下。當時的解剖顯示其體態消瘦、體腔出血與臟器蒼白，後續送驗證實死因為「急性農藥中毒」並感染血液寄生蟲。不過，本次鷲星的確切死因是否與農藥或毒鼠藥有關，仍有待後續報告釐清。
育雛直播即將終止！團隊盼喚醒大眾對棲地危機的重視
屏科大鳥類生態研究室也遺憾宣布，由於巢位已無幼鳥活動，本次直播已於 6 月 2 日中午正式停止播送。
研究室強調，透過猛禽巢位直播的鏡頭，大眾能即時看見生命成長的喜悅，卻也可能親眼目睹牠們面臨風險、甚至死亡的殘酷瞬間。團隊期盼，藉由這些如「鷲星」般真實的生命故事，能讓社會大眾更加了解野生動物在棲地中所面臨的環境壓力與潛在威脅，進而找出問題發生的根本原因，並作為台灣未來生態保育工作的重要參考依據。
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屏科大鳥類生態研究室今在臉書專頁發文表示，昨日下午已將鷲星遺體送至屏科大獸醫系進行病理解剖。經初步檢查，這隻 43 日齡、體重已成長至 845 公克但體態消瘦的大冠鷲幼鳥，鷲星體內出現了異常狀況，包含多處器官出血： 包括翼下皮膜、眼睛、胸肌、食道、心臟、肺部及肝臟等部位，均有明顯出血情形。
大冠鷲幼鳥「鷲星」的巢位直播自 5 月 13 日開播以來，歷經 3 週的時間，陪伴許多民眾認識大冠鷲的育雛過程，共同見證了母鳥餵食蛇類拉扯、餐桌上的青蛙逃亡，以及蜥蜴大餐等珍貴的野生動物親子互動時光，無奈最終仍無法見證牠離巢學飛的模樣。
事實上，類似的悲劇並非首次發生。過去台灣猛禽研究會也曾於 2024 年春季進行大冠鷲「Uni」的育雛直播，當時僅 3 週大的 Uni 同樣在開播 10 天後於鏡頭前倒下。當時的解剖顯示其體態消瘦、體腔出血與臟器蒼白，後續送驗證實死因為「急性農藥中毒」並感染血液寄生蟲。不過，本次鷲星的確切死因是否與農藥或毒鼠藥有關，仍有待後續報告釐清。
屏科大鳥類生態研究室也遺憾宣布，由於巢位已無幼鳥活動，本次直播已於 6 月 2 日中午正式停止播送。
研究室強調，透過猛禽巢位直播的鏡頭，大眾能即時看見生命成長的喜悅，卻也可能親眼目睹牠們面臨風險、甚至死亡的殘酷瞬間。團隊期盼，藉由這些如「鷲星」般真實的生命故事，能讓社會大眾更加了解野生動物在棲地中所面臨的環境壓力與潛在威脅，進而找出問題發生的根本原因，並作為台灣未來生態保育工作的重要參考依據。