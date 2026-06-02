曾以《金之國 水之國》廣受好評的日本漫畫家岩本奈緒，奇幻漫畫代表作《七葉樹王國的七名騎士》宣布改編為電視動畫，預計將於2026年10月在NHK E-Tele（NHK教育頻道） 播出。這部連載近10年的作品即將登上動畫舞台，「一直活在書頁中的七兄弟，終於要動起來了。」宣傳影片中可見七位騎士並肩走在草原上，伴隨七葉樹花瓣飄落。官方更同步公開前導視覺圖、特別宣傳影片以及製作團隊資訊。
《七葉樹王國的七名騎士》由八個國家組成的大陸為舞台，位於中央的七葉樹王國迎來建國兩千年的重要時刻。為了推動各國交流，女將軍芭莉芭拉將七名個性截然不同的兒子派往不同國家擔任大使，他們各自肩負外交使命，同時踏上尋找命中注定伴侶的旅程。作品融合奇幻世界觀、異國文化、政治角力與浪漫愛情元素，被視為岩本奈緒世界觀最完整的代表作。
榮獲「這本漫畫真厲害！2018」女性篇冠軍
《七葉樹王國的七名騎士》自2016年起於小學館《月刊 flowers》連載，曾拿下「這本漫畫真厲害！2018」女性篇冠軍，被視為最具代表性的女性向奇幻漫畫之一。特別的是，作者岩本奈緒前一年才以《金之國 水之國》奪得同榜冠軍，因此創下「這本漫畫真厲害！」史上首位漫畫家連續兩年以不同作品霸榜的紀錄。
目前漫畫單行本已推出10集，第11集預計於6月10日在日本發售，台灣則由東立出版社代理發行。作品亦曾推出法文、西班牙文等版本，累積不少海外讀者支持。
J.C.STAFF製作 《吸血鬼騎士》導演執導
動畫製作陣容方面，將由曾執導《吸血鬼騎士》、《少年陰陽師》的佐山聖子擔任導演，劇本由藤田伸三負責，角色設計由前田百合子擔綱，音響監督為明田川仁，音樂則交由藤澤慶昌操刀，動畫製作則由曾打造《食戟之靈》、《魔法禁書目錄》等作品的 J.C.STAFF 負責。
佐山聖子曾表示，最初接到這部跨越多個國家的奇幻作品時感到有點緊張，但在閱讀原作後，便很快被作品中「奇幻與現實之間的絕妙平衡」所吸引。她認為本作最大的魅力，在於宛如公路電影般的敘事方式，觀眾將跟隨七位騎士前往不同國家旅行，感受各地截然不同的文化與風景。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《七葉樹王國的七名騎士》自2016年起於小學館《月刊 flowers》連載，曾拿下「這本漫畫真厲害！2018」女性篇冠軍，被視為最具代表性的女性向奇幻漫畫之一。特別的是，作者岩本奈緒前一年才以《金之國 水之國》奪得同榜冠軍，因此創下「這本漫畫真厲害！」史上首位漫畫家連續兩年以不同作品霸榜的紀錄。
目前漫畫單行本已推出10集，第11集預計於6月10日在日本發售，台灣則由東立出版社代理發行。作品亦曾推出法文、西班牙文等版本，累積不少海外讀者支持。
J.C.STAFF製作 《吸血鬼騎士》導演執導
動畫製作陣容方面，將由曾執導《吸血鬼騎士》、《少年陰陽師》的佐山聖子擔任導演，劇本由藤田伸三負責，角色設計由前田百合子擔綱，音響監督為明田川仁，音樂則交由藤澤慶昌操刀，動畫製作則由曾打造《食戟之靈》、《魔法禁書目錄》等作品的 J.C.STAFF 負責。
佐山聖子曾表示，最初接到這部跨越多個國家的奇幻作品時感到有點緊張，但在閱讀原作後，便很快被作品中「奇幻與現實之間的絕妙平衡」所吸引。她認為本作最大的魅力，在於宛如公路電影般的敘事方式，觀眾將跟隨七位騎士前往不同國家旅行，感受各地截然不同的文化與風景。