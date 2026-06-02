在全球擁有不少玩家的《寶可夢集換式卡牌遊戲》（PTCG），為了迎接寶可夢別具意義的30周年，The Pokémon Company宣布，將在9月16日全球同步推出「30th CELEBRATION」系列擴充包，有機會抽到全新設計的「稀有度FUR」卡牌，還有由30位插畫家繪製的30種皮卡丘卡牌，等你來收集！

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全新「FUR」登場　30種皮卡丘卡牌超可愛

The Pokémon Company昨（1）日宣布，將在9月16日全球同步推出，《寶可夢集換式卡牌遊戲》30周年紀念實體擴充卡包「30th CELEBRATION」，本次擴充包新增全新稀有度等級「FUR」，代表未知的未來引發無窮希望，整體卡牌插圖以五彩繽紛的視覺設計，這次將推出夢幻及超夢2種「FUR」卡牌。

▲夢幻ex和超夢ex「FUR」卡牌。（圖／翻攝自寶可夢集換式卡牌遊戲官網）
▲夢幻ex和超夢ex「FUR」卡牌。（圖／翻攝自寶可夢集換式卡牌遊戲官網）
為了紀念寶可夢系列推出30周年，「30th CELEBRATION」系列擴充包也有30種不同插畫家繪製的皮卡丘，每張皮卡丘卡牌都別具特色，「30th CELEBRATION」系列擴充包每一包都會有30種皮卡丘卡牌的其中1張。

▲30種皮卡丘卡牌由30位插畫家繪製。（圖／翻攝自寶可夢集換式卡牌遊戲官網）
▲30種皮卡丘卡牌由30位插畫家繪製。（圖／翻攝自寶可夢集換式卡牌遊戲官網）
復古卡牌重新推出　再次擁有好機會

除了全新的「FUR」卡牌之外，「30th CELEBRATION」擴充包也有收錄拉普拉斯、飄飄球、鬃岩狼人、洗翠地區索羅亞等寶可夢的AR（Art Rare）卡牌，AR卡牌以全圖面描繪寶可夢在一天之中，不同時段活動的模樣。

「30th CELEBRATION」擴充包還有機會抽到過去曾出現過的卡牌圖案，像是在「寶可夢集換式卡牌遊戲」系列登場的噴火龍、「寶可夢集換式卡牌遊戲 太陽&月亮」系列登場的皮卡丘＆捷克羅姆GX等，共有30種卡牌以特殊樣式登場。不過有參加《寶可夢集換式卡牌遊戲》競賽的玩家要注意，以特殊樣式重新推出的卡牌皆不得在現行的標準賽制中使用，在可以使用其原版卡牌的賽制中則開放使用，有參加官方比賽的玩家，請先確認比賽規則。

▲過去曾推出過的寶可夢卡牌也會以特殊卡牌重新推出。（圖／翻攝自寶可夢集換式卡牌遊戲官網）
▲過去曾推出過的寶可夢卡牌也會以特殊卡牌重新推出。（圖／翻攝自寶可夢集換式卡牌遊戲官網）
《寶可夢集換式卡牌遊戲超級進化》擴充包「30th CELEBRATION」販售資訊

建議售價：99元

發售日期：2026年9月16日（周三）。

每包張數：6張（所有卡牌皆為閃卡）。每包皆有1張30周年特別款皮卡丘卡牌，和1張基本能量卡。

收錄卡牌數量：全103種＋？？？

▲寶可夢集換式卡牌遊戲「30th CELEBRATION」擴充包。（圖／翻攝自寶可夢集換式卡牌遊戲官網）
▲寶可夢集換式卡牌遊戲「30th CELEBRATION」擴充包。（圖／翻攝自寶可夢集換式卡牌遊戲官網）

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張家瑋編輯記者

畢業於國立台東大學華語文學系，現任《NOWNEWS今日新聞》房產及家居生活記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，...