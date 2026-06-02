我是廣告 請繼續往下閱讀

▲粽夏福韻」將傳統節令記憶轉化為當代西式甜點藝術。（圖／業者提供）

端午節將至，各大飯店紛紛推出節慶限定美食搶攻商機。台中勤美洲際酒店今年結合中西料理特色，由館內中餐廳「明娟樓」及大廳酒吧「葉與藤」分別推出粵式荷葉粽與端午主題甜點，以不同飲食文化詮釋傳統節令風味，提供民眾過節聚餐與送禮新選擇。明娟樓於6月18日至21日端午節期間推出限定餐點「飄香荷葉珍珠粽」，延續廣東裹蒸粽製作工藝，選用糯米搭配五花肉、鮑魚、瑤柱、香菇及鹹蛋黃等經典食材，以長時間蒸煮方式讓荷葉香氣與餡料風味充分融合，呈現層次豐富的粵式傳統風味。飯店表示，該款粽品著重食材間的平衡與口感堆疊，希望透過經典廣式手法展現端午節慶飲食文化特色，並於節日期間限定館內供應，提供賓客應景品嚐。除了傳統鹹粽，葉與藤則推出端午限定甜點「粽夏福韻」，以粽子的三角造型為設計靈感，結合西式甜點工藝打造節慶主題蛋糕。甜點內餡融合開心果與莓果風味，搭配慕斯口感，透過堅果香氣與果香酸甜交織，呈現不同於傳統粽品的節令體驗。飯店指出，近年節慶餐飲逐漸朝向多元化發展，除了保留傳統飲食文化，也透過創意料理與甜點設計吸引年輕族群關注。此次推出中、西雙主題節慶商品，希望讓民眾在享受應景美食之餘，也能感受不同文化元素交融所帶來的新鮮感。