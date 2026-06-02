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2026大選將至，民進黨徵召立委陳素月參選彰化縣長對上國民黨魏平政，另民眾黨前立委蔡壁如也宣示參選，讓民進黨有望翻轉藍天。而民進黨籍彰化市前市長邱建富今（2）日接受專訪時鬆口「準備好了」，預計最快6月底就會宣布參選，直言總統賴清德來可以談，但不會接受任何條件，若未來決定投入選戰，將以「無黨籍」身分參選，希望透過自身多年累積的地方經驗與基層實力，為彰化爭取更多建設與發展機會，回應地方民眾期待。邱建富接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》直播節目《中午來開匯》專訪，表示自己花了12年、走遍彰化縣所有鄉鎮「已經準備好了」，且任職彰化市長時，創下3個傲人紀錄，是黨內優秀人才，既然民進黨不徵召他，那就讓彰化縣民來做選擇，並直言「總統賴清德來可以談，但不會接受任何條件」。邱建富指出，每個政黨應該推舉優秀人才，代表黨出來參選，才是黨的福氣，結果每一次他要參選彰化縣長時就會改變制度，就像白海豚轉彎，如讓過去讓縣長魏明谷連任優先、本屆陳素月的「類初選」等，這也是為什麼自己現在起心動念，因為民進黨不徵召，那就由彰化縣民決定。談及2026彰化縣長選舉布局，邱建富表示，目前外界關注選情是否將形成國民黨參選人魏平政、民進黨參選人陳素月，以及民眾黨蔡壁如等多人競逐局面。他指出，自己卸任彰化市長至今已8年，長期走訪基層，為參選縣長做準備也超過12年，因此才會在臉書發文表示「準備好了」。邱建富強調，若未來決定投入選戰，將以「無黨籍」身分參選，希望透過自身多年累積的地方經驗與基層實力，為彰化爭取更多建設與發展機會，回應地方民眾期待。「我有毅力、耐心與旺盛企圖心，一定要達到目標！」邱建富坦言，2026縣長選舉是彰化的重要關鍵，8月31日到9月4日開放登記，自己已經準備好，向彰化縣民報到，也盼選民給他一次機會，多一個選擇。強調最快6月底就會宣布，「這次不選，以後就沒機會了」。