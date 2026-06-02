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空軍岡山基地一架T-34初級教練機（機號3414）今（2）日上午執行模擬發動機失效訓練時，於8時08分在跑道北端不明原因墜毀，重摔於基地內草坪區域，機體瞬間起火燃燒，不幸造成41歲盧季佑中校、46歲過俊男中校殉職。對此，前立委游毓蘭痛批，每次失事高層都信誓旦旦地要檢討，但國防預算有多少用在保護弟兄上？游毓蘭表示，前幾天網上才在流傳，台灣薪資最高的3師，機師居首。沒想到就傳來盧季佑與過俊男2位空官殉職的消息，她直呼：「飛機摔了壞了，我們都可以再買；人才流失了，千金難買！」游毓蘭強調，請厚待國軍官兵改善裝備，不要把老百姓的血汗錢全部拿去舔美。「每次失事後，從三軍統帥到空軍司令、聯隊長，都會信誓旦旦的要檢討。」游毓蘭直言，但是逝者已矣，家人的悲痛，國家的損失，過些日子，就被遺忘了。今年的國防特別預算編了這麼多，有多少用在保護我們這些子弟身上？有多少是用在裝備之上？希望每一個軍警消弟兄的母親和妻兒，都可以等到他們的兒子、先生、父親平安歸來！