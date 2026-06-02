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隨著人工智慧 (AI) 由基礎模型與算力競爭，快速走向實際應用，AI 基礎設施與垂直應用之間的整合能力，正成為下一波的產業價值重心。在台北國際電腦展 (COMPUTEX) 展會期間，瑞音生技 (Rehear Audiology) 受邀與 AI 雲端基礎設施服務商 GMI Cloud 共同展出 (展位號碼：R0302)，對外展示以 AI 驅動的個人化聽覺智能平台，呈現如何將 AI 模型與算力轉換為日常聽覺輔助與健康相關的應用。GMI Cloud 為輝達 (NVIDIA) AI 雲端生態系合作夥伴，專注高效能 AI 即時推理運算與 GPU 雲端運算服務。此次攜手瑞音生技，結合 GMI Cloud 的 AI 基礎設施，以及瑞音生技融合聲學感測與音訊調諧技術所自主開發的 AI 聽覺模型與個人化聽覺智能系統層，展現 AI 基礎設施與垂直應用整合後，推動傳統藍牙耳機進入新應用場景的潛力。隨著 TWS 藍牙耳機逐步融合聽力輔助、音訊個人化及健康相關應用等功能，全球音訊產業正由傳統硬體競爭，進一步轉向以 AI 驅動的自適應聽覺系統。瑞音生技指出，AI 在音訊領域的價值，不再只是降噪或語音辨識等單一功能，而在於建構感測、運算與應用之間協同運作的個人化聽覺智能系統層，在合規與安全的前提下，透過使用情境與個人化參數回饋，持續優化 AI 聽覺模型與服務能力。瑞音生技於此次 COMPUTEX 展示的聽覺個人化應用及其系統層架構，結合藍牙晶片、聲學感測、音訊調諧及雲端 AI 聽覺模型，跨裝置、跨情境持續優化個人聽覺，並依資訊安全與醫療法規要求，推進產品化與驗證流程。相較於多數 AI 音訊技術方案著重於耳機功能，例如主動降噪深度及即時多語翻譯，瑞音生技此次展示的重點，在於如何透過個人聽覺智能化，實現讓使用者隨時隨地掌握聽力、聽得清楚、保護聽力。瑞音生技表示，其個人化聽覺智能系統層及雲端平台已完成資安測試，並且正依循 FDA 法規路徑，在澳洲進行 HA (hearing aid) 臨床驗證，目標成為具備 SaMD (software as medical device) 端到端技術能力的方案商，協助客戶降低進入國際市場的技術與合規門檻；而首款採用相關技術、並規劃取得 TFDA 一級醫療器材查驗登記許可的 TWS 藍牙助聽器產品，預計於今年底在台上市。隨著聽力健康議題逐漸擴及年輕族群，並帶動個人化日常助輔聽需求增加，市場研究預估未來 10 年 TWS 藍牙耳機全球市場規模將持續成長，具備助輔聽功能的中高階產品比例亦可望顯著提高。瑞音生技葉佳紋董事長表示：「AI 在音訊領域的下一步，不只是更強大的算力與模型，而是如何將 AI 基礎設施及聽覺模型與真實使用情境的需求有效整合，形成可信任、可持續演進的個人化聽覺服務；而瑞音生技發展 AI 即服務 (AI as a Service) 的個人化聽覺智能系統層解決方案，將逐步改變既有產品與服務所定義的產業邊界。」