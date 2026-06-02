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▲雲達送上「AI五層蛋糕塔」給輝達執行長黃仁勳。（圖╱記者林汪靜攝）

輝達執行長黃仁勳今（2）日上午舉行媒體問答後，又到MARVELL（邁威爾）、ARM（安謀）等論壇站台，緊接著他又在COMPUTEX逛展，他先後去了雲達、技嘉、華碩、聯發科及宏碁等供應鏈夥伴攤位，在雲達攤位上，他表示，AI終於變實用了，AI代理現在能與強大的模型結合，執行非常有生產力的工作，這讓整個產業也進入了「渦輪加速」的狀態。黃仁勳指出，過去這六個月來，世界已經變了，AI終於變得實用了。AI終於變得有生產力了。AI Token終於可以帶來獲利了。而AI代理現在能與強大的模型結合，他表示，能夠執行有生產力的工作，這樣的結果，讓整個產業都進入「渦輪加速」的狀態。他提到，有兩件事正在發生：首先，AI所需的運算量已經暴增，因為AI現在必須去思考、使用工具並不斷反覆運算，所以運算週期的次數已經增加了100倍、甚至1000倍。現在大家不再只是對著ChatGPT按下Enter鍵而已，它現在必須去思考、去工作，並且不斷迭代。第二，正因為AI能夠工作、迭代並做出有生產力的事，市場的需求已經瘋狂飆升，這兩者的結合，推動了對所有算力的供應與需求。因此，在過去幾年裡，產業不斷地翻倍、翻倍、再翻倍。他相信，在未來幾年內，AI肯定仍會發展得比現在還要更快。黃仁勳也勉勵雲達，下半年，必須以光速來生產Grace Blackwell，也必須以光速來生產Vera Rubin。黃仁勳今日到訪雲達攤位，與廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令、廣達董事長林百里同框，雲達更送上「AI五層蛋糕塔」給黃仁勳，一同慶祝AI帶來的豐碩果實，黃仁勳等人也將蛋糕塔裡的小蛋糕分送給在場媒體，現場氣氛十分熱烈。