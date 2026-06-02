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惟以下4類對象得排除：

已取得我國入學許可之學位生 外交公務 國人之非本國籍配偶及其未成年子女 緊急或人道專案協處：如奔喪、探視重病親屬

疾管署日前宣布，依世界衛生組織（WHO）公布，剛果民主共和國(DRC)及烏干達疫情持續擴大，與外交部及領事事務局等部會共同研商，實施新的邊境防疫管制措施。疾管署署長羅一鈞表示，自5月27日起至今總計4位國人從剛果民主、烏干達返台，並接受自主健康管理，其中1人出現發燒症狀，但伊波拉檢驗為陰性，排除感染。疾管署日前宣布，自6月2日零時起，暫停核發剛果民主共和國及烏干達居民簽證；已核發簽證者，於此期間暫緩入境，暫行措施為期90天。羅一鈞今（2）日在疫情記者會提到，自5月27日至今總計有4位國人符合入境後自主健康管理，分別有2位去烏干達、另有2位前往剛果民主共和國，包括旅遊、工作。他說，這4位都有開立自主健康管理通知單。羅一鈞說，其中一位5月27日入境，隔天在居住地出現輕微發燒，後來經過轉送醫院、採檢，確定伊波拉病毒為陰性，已排除感染。不過，他提到，剛、烏兩國目前正值雨季，包括瘧疾等其他呼吸道傳染細菌或病毒也相當盛行，因此確實有可能是一些非伊波拉的病徵，可能無法在第一時間判斷，都需經過採檢確認。羅一鈞說明，4位個案都會在國內完成21天自主健康管理，每天都必須在系統主動回報狀況，衛生單位也會追蹤旅客回報、身體健康情況。疾管署日前宣布，自今年6月2日零時起，暫停核發剛果民主共和國及烏干達居民之簽證；已核發簽證者，於此期間暫緩入境，暫行措施為期90天；入境前21天內有流行地區旅遊史之國人、持我國有效居留證者及得入境我國者，仍依疾管署5月27日宣布措施，須配合於抵台時主動至機場檢疫站報到，由檢疫人員開立「入境旅客自主健康管理敬告單」，於入境後21天內進行自主健康管理，並遵循敬告單規定回報健康狀況、出現症狀立即撥打防疫專線1922由衛生單位協助就醫等。