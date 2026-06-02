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▲泰勒絲的官方網站購物頁面，註冊並登入會員後，頁面出現中華民國國旗的圖示。（圖／翻攝自泰勒絲官方網站）

▲《玩具總動員5》會出現泰勒絲打造的新歌，讓歌迷與影迷都感到興奮。（圖／翻攝自泰勒絲IG@taylorswift）

美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）今（1）日宣布將為皮克斯動畫電影《玩具總動員 5》（Toy Story 5）創作並演唱全新原創歌曲〈I Knew It, I Knew You〉，官方網站也開放實體專輯預購，有台灣粉絲發現，訂購頁面出現中華民國國旗，驚喜表示：「這不是要來台灣的預兆嗎？」泰勒絲此次和《玩具總動員 5》合作發行新單曲，官方網站開放預購3款CD，分別收錄電影原版、不插電改編版及鋼琴版，封面則是胡迪、巴斯光年與翠絲等經典角色的劇照，有台灣粉絲實際上網訂購，在註冊並登入會員後，頁面出現「看起來你在台灣，你想去逛逛當地的商店嗎？」的英文指引，且放上中華民國國旗的圖示。粉絲在社群平台發文：「（泰勒絲）這次和《玩具總動員》的合作竟然有中華民國旗，是誤放吧？」其他粉絲打趣留言：「巴斯光年是Made in Taiwan喔」、「巴斯就台灣製造啊！雖然當時的背景有嘲諷意味在，但寫台灣就是棒」、「我們是巴斯光年的故鄉欸！」而有一部份粉絲則聯想這是泰勒絲來台開唱的一絲絲希望，「第一次看到媽媽跟中華民國國旗同框！下一次可以直接來台灣嗎」、「是不是有那麼一點希望可以來台灣開唱了？」泰勒絲的新歌〈I Knew It, I Knew You〉將於6月5日在全球各大串流平台開放聆聽與購買，並於6月19日電影上映當天，正式收錄在《玩具總動員5》電影原聲帶中。