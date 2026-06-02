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今（115）年3-4月期統一發票中獎號碼已在5月25日開出，特別獎1000萬元中獎號碼為「19531471」，特獎200萬元中獎號碼「85941329」，財政部今（2）日也公布中獎清冊，這期共有20張發票中1000萬元，其中有7張消費金額都不到百元，最低在超商花21元就抱走千萬元，也有人在摩斯漢堡MOS BURGER消費、中華電信繳費、50嵐、中油加油也都中獎。根據財政部公布今年3-4月期統一發票1000萬元特別獎的中獎清冊，共有20張發票中獎，其中有7張消費不到100元，包括在台中市大雅區科雅路全家Family Mart花21元買飲料、在台中市南屯區惠文路全家Family Mart消費39元、在台中市梧棲區大智路Hi-Life萊爾富花40元買飲料、在桃園市大園區和平西路統一超商7-ELEVEN花45元買飲料、在新北市淡水英專路MOS BURGER消費65元、在苗栗縣苗栗市中正路中油花69元加油、在台南市成功路中華電信支付70元月租費。另外，也有人在台中市北屯區四平路「佑全台中四平藥局」花100元買藥品、在蝦皮購物消費129元、在高雄市三民區建國二路50嵐花131元買飲料，還有人在Apple的App Store花200元買應用程式、在雲林縣褒忠鄉中正路「省錢超市」消費202元、在台北市漢口街八方雲集消費216元、在桃園市桃鶯路三媽臭臭鍋消費230元、在新北市板橋區廣權路「來好康五金百貨」消費390元。至於金額最高的中獎發票是在嘉義市西區四維路的「嘉楠風華」付房租費6299元，也有人在高雄市左營聖路中華電信支付1399元行動月租費。財政部也提醒，今年3-4月期中獎統一發票領獎期間自6月6日至9月7日，使用載具儲存雲端發票，且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎APP只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。