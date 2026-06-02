2026年世界盃足球賽（FIFA World Cup）即將在本月11日登場，雖然距離開幕還有一段時間，不過全球金融巨頭高盛集團（Goldman Sachs）已率先公布奪冠預測報告。據模型分析顯示，西班牙被看好以26%的機率奪下冠軍，成為頭號熱門，法國19%及挑戰衛冕的阿根廷14%則緊追在後。
根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，這份報告由高盛首席經濟學家兼全球投資研究部主管哈哲思（Jan Hatzius）領軍撰寫，透過分析各國歷史戰績、進球能力、球隊動能（Momentum）、地理因素及其他變數，評估本屆48支參賽球隊的晉級與奪冠機率。
報告指出，儘管阿根廷在2022年卡達世界盃成功封王，但球隊可能面臨所謂的「冠軍後低潮」（winner's slump），因此奪冠機率未被列為最高。
三大地主國晉級機率：墨西哥最穩、美國最堪憂
除了奪冠預測外，高盛也推估各隊晉級16強的可能性。三個地主國之中，加拿大晉級16強機率為50%，墨西哥為68%，美國則為39%。
不過，高盛也坦言，這類預測僅能作為參考，足球賽事本身充滿高度不確定性，模型能力存在一定限制。研究團隊強調，足球比賽往往受到許多無法量化因素影響，因此任何結果都不能視為絕對。
高盛表示，其最新模型分析了自1978年以來近2萬場國際賽事，並據此估算各支球隊在特定對戰組合中的進球能力。不過研究團隊也承認，球員健康狀況、教練執教能力、臨場戰術調整等關鍵因素，仍難以完整納入模型之中。
高盛的預測究竟有多靠譜？
事實上，高盛過去也曾針對2014年及2018年世界盃進行預測，但準確度並非百分之百。以2018年俄羅斯世界盃為例，高盛透過超過100萬次模擬推演後，認為巴西最有機會奪冠，並預測決賽將由巴西對上德國。然而最終巴西止步八強，冠軍則由法國擊敗克羅埃西亞奪得。儘管高盛將法國列為第二熱門，但最終結果仍與預測有所落差。
對於這類數據預測，外界看法不一。美國紐約市立學院（The City College of New York）工程學教授德莫霍夫斯基（Jacek Dmochowski）認為，高盛的分析更接近一項「有趣的數學練習」，因為高盛模型能接收到的資訊，僅僅是全球線上預測市場與賭客所掌握海量資訊的「冰山一角」。
數學模型 vs 預測市場：集體智慧的賠率差異
近年來，愈來愈多分析人士將體育賽事預測與線上預測市場（Prediction Markets）進行比較。包括Polymarket與Kalshi等平台，允許用戶針對政治、經濟、體育甚至戰爭等事件進行押注，市場價格則反映參與者對事件發生機率的集體判斷。
聖十字學院（College of the Holy Cross）經濟學教授馬西森（Victor Matheson）指出，預測市場通常相當有效率，能快速吸收體育賽事的所有零碎資訊並即時反映在賠率上。目前包括Polymarket及博彩平台Bet365在內的市場預測，雖同樣看好西班牙與法國，但給予西班牙的奪冠機率普遍低於20%，與高盛的評估存在差異。
然而，專家也提醒，預測市場並非完美機制。球員傷病消息可能被過度解讀，投注者也可能因情緒或偏見而高估冷門結果發生的機率。
無論是高盛的數學模型，還是線上預測市場的集體智慧，在世界盃開踢之前，都無法真正回答誰才是最後的贏家。
我是廣告 請繼續往下閱讀
報告指出，儘管阿根廷在2022年卡達世界盃成功封王，但球隊可能面臨所謂的「冠軍後低潮」（winner's slump），因此奪冠機率未被列為最高。
三大地主國晉級機率：墨西哥最穩、美國最堪憂
除了奪冠預測外，高盛也推估各隊晉級16強的可能性。三個地主國之中，加拿大晉級16強機率為50%，墨西哥為68%，美國則為39%。
不過，高盛也坦言，這類預測僅能作為參考，足球賽事本身充滿高度不確定性，模型能力存在一定限制。研究團隊強調，足球比賽往往受到許多無法量化因素影響，因此任何結果都不能視為絕對。
高盛表示，其最新模型分析了自1978年以來近2萬場國際賽事，並據此估算各支球隊在特定對戰組合中的進球能力。不過研究團隊也承認，球員健康狀況、教練執教能力、臨場戰術調整等關鍵因素，仍難以完整納入模型之中。
高盛的預測究竟有多靠譜？
事實上，高盛過去也曾針對2014年及2018年世界盃進行預測，但準確度並非百分之百。以2018年俄羅斯世界盃為例，高盛透過超過100萬次模擬推演後，認為巴西最有機會奪冠，並預測決賽將由巴西對上德國。然而最終巴西止步八強，冠軍則由法國擊敗克羅埃西亞奪得。儘管高盛將法國列為第二熱門，但最終結果仍與預測有所落差。
對於這類數據預測，外界看法不一。美國紐約市立學院（The City College of New York）工程學教授德莫霍夫斯基（Jacek Dmochowski）認為，高盛的分析更接近一項「有趣的數學練習」，因為高盛模型能接收到的資訊，僅僅是全球線上預測市場與賭客所掌握海量資訊的「冰山一角」。
數學模型 vs 預測市場：集體智慧的賠率差異
近年來，愈來愈多分析人士將體育賽事預測與線上預測市場（Prediction Markets）進行比較。包括Polymarket與Kalshi等平台，允許用戶針對政治、經濟、體育甚至戰爭等事件進行押注，市場價格則反映參與者對事件發生機率的集體判斷。
聖十字學院（College of the Holy Cross）經濟學教授馬西森（Victor Matheson）指出，預測市場通常相當有效率，能快速吸收體育賽事的所有零碎資訊並即時反映在賠率上。目前包括Polymarket及博彩平台Bet365在內的市場預測，雖同樣看好西班牙與法國，但給予西班牙的奪冠機率普遍低於20%，與高盛的評估存在差異。
然而，專家也提醒，預測市場並非完美機制。球員傷病消息可能被過度解讀，投注者也可能因情緒或偏見而高估冷門結果發生的機率。
無論是高盛的數學模型，還是線上預測市場的集體智慧，在世界盃開踢之前，都無法真正回答誰才是最後的贏家。