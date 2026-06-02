我是廣告 請繼續往下閱讀

空軍岡山基地今（2）日上午發生T-34初級教練機墜毀事故，造成2名飛官盧季佑、過俊男不幸殉職。而就在數月前，於1月6日執行夜間訓練時失聯的空軍F-16V飛官辛柏毅上尉，至今仍下落不明；辛柏毅的妻子多次傾訴思念之情，更將丈夫駕駛的F-16V戰機座機資訊刺青於胸口，以最深刻的方式紀念摯愛，字字句句令人鼻酸。辛柏毅於今年1月6日晚間6時17分駕駛F-16V戰機（機號6700），自花蓮基地起飛執行夜間航訓任務，期間疑似因空間迷向失聯，最終於晚間7時28分墜落花蓮外海。隨後，軍方投入大規模搜救行動，但搜尋了數日未果，至今仍然沒有尋獲辛柏毅。辛柏毅的妻子在Threads上發文透露，自己將丈夫失事當晚的相關資訊刺在胸口，包括失事日期、時間、座機編號，以及失聯座標位置。她寫道，「是自私的想把你留下」，並坦言自己一直把丈夫放在生命中最重要的位置，「是心尖、是心上、也是心裡」。辛妻表示，過去總是容易為別人的遭遇感同身受，卻在丈夫失聯後才發現，原來自己早已傷得如此深重，甚至失去了放聲大哭的能力。她透露，事故發生這幾個多月以來，自責、內疚、不捨、心疼與不甘等情緒不斷交織，每天反覆折磨著自己。辛妻形容刺青過程中的每一針都令人疼痛難忍，但仍比不上失去丈夫那一天所承受的痛苦，「自私的我，想把你的這輩子綁在我身上，是怕孤單的我最後的掙扎」。她在文中寫下對辛柏毅的思念與歉意，感嘆兩人相遇太晚，也遺憾丈夫獨自承受太多辛苦，「餘生我願用我的溫柔，帶著你去看這世界的美」。貼文最後，辛妻引用童話故事形容丈夫，「淒美的故事總是格外令人難忘，就允許你當我的睡美人吧」，並以夫妻間熟悉的語氣寫道：「我沒有氣你了，罰你來我的夢裡跪，數一數你少說幾次的愛我。」