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空軍1架機號3414的T-34C初級教練機今（2）日上午8時於高雄岡山墜毀，導致2名中校飛官不幸殉職。空軍證實，事發時教練機正下降高度，執行模擬發動機失效迫降，8時8分墜毀，且教練機失事前，機上飛官並未用無線電求救或反映機體異常故障。針對T-34C教練機墜毀事件，空軍司令部下午於空軍官校舉行臨時記者會，空軍司令部督察長為江義誠少將說明表示，今天執行任務的是空軍飛行訓練指揮部編號ASE-10，T-34C型機，機號3414，前座為主任教官盧季佑中校，後座為考核官過俊男中校，執行起落航線課目。教練機由上午7時47分於岡山基地36L跑道起飛，執行起落航線模擬發動機失效課目，事發前已經執行4個飛行訓練科目，包括正常起落航線，還有一個發動機失效模擬航線，事發時塔台最後目視高度約為500呎，原訂航線是由南向北沿跑道飛行後，右轉進入岡山市區上空迴圈，重新由南側對準跑道向北模擬迫降，但8時8分卻在跑道北側向右觸地。江義誠證實，T-34機上沒有黑盒子，教練機失事前，機上飛官也未用無線電求救或反映機體異常故障，同時失事後，盧季佑中校及過俊男中校都是在機艙內被發現，並未拋飛出機外。