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明後天高溫飆36度 午後雷雨逐漸增多

▲本周前半段氣溫依舊偏高，下半周隨著水氣變多，氣溫也會逐漸下滑。（圖／中央氣象署）

周五低壓帶靠近 下周梅雨鋒面報到

▲低壓系統逐漸逼近，周五起全台有雨，且各地要嚴防較大雨勢。（圖／中央氣象署）

薔蜜遠離台灣 周末熱帶擾動仍待觀察

把握好天氣！台灣近期天氣變化劇烈，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明（3）日全台各地將持續迎來炎熱高溫，局部地區更可能飆破36度，周四（6月4日）水氣開始增多，中南部率先變天，周五（6月5日）低壓帶影響全台有雨。下周起梅雨鋒面將在台灣上空盤旋長達一周，屆時各地降雨劇烈，並有局部大雨或豪雨發生的機率。黃恩鴻指出，明天全台多雲到晴且高溫炎熱，大台北盆地、中南部近山區、花東縱谷高溫36度以上，午後大台北、宜蘭、山區需留意局部短暫雷陣雨。周四天氣型態類似，但水氣開始增多，中南部、台東將出現不定時的短暫陣雨或雷雨，午後對流旺盛，中部以北山區有局部短延時大雨發生的可能。黃恩鴻說明，周五受低壓帶接近影響，西半部及東南部將有局部大雨，高溫也略微下降至30至34度，周六（6月6日）低氣壓逐漸遠離後降雨稍稍趨緩，但山區仍需留意局部較大雨勢，到了周日（6月7日）中南部仍有局部短暫雷陣雨。黃恩鴻提醒，下周一（6月8日）開始台灣將迎來「滯留性梅雨鋒面」，配合西南風影響，全台天氣轉趨極度不穩定，這波梅雨鋒面預計將影響一整周，西半部與東北部的降雨會最為明顯，各地不僅都有降雨機會，更有局部較長雨勢帶來的「大雨或局部豪雨」威脅，民眾外出務必隨身攜帶雨具。至於外界關心的颱風動態，黃恩鴻提及，輕度颱風薔蜜已經移動至日本九州南側，未來將朝日本南方海面前進，最快明天變性為溫帶氣旋；而周五、周六接近台灣的低氣壓帶內，也有熱帶擾動正在發展，接近台灣時強度不排除增強為「熱帶性低氣壓」，但預估不會發展成颱風。綜合未來一周的台灣天氣，將經歷「先熱後雨」的三溫暖變化，從明天的高溫飆升到周末的低壓帶變天降雨，再到下周長達一整周的梅雨鋒面強降雨，天氣系統交替頻繁，呼籲民眾除了在明後天做好防曬與防中暑準備外，周末起更要密切關注氣象署發布的最新大雨及豪雨特報。