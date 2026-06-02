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光寶科今（2）日表示，今年AI相關產品出貨維持原定節奏，生成式AI與大型語言模型應用持續擴大，AI伺服器電源、Power Rack及機櫃整合方案陸續放量，下半年穩健成長。光寶科指出，目前客戶拉貨狀況符合規劃，第三季維持傳統旺季水準，AI業務是今年主要成長焦點，高效能運算基礎建設需求升溫，AI伺服器電源、散熱、機櫃等產品需求同步增加，公司對今年AI營收占比達到30%抱持樂觀看法。光寶科認為，隨AI伺服器機櫃功耗持續提高，800V高壓直流架構有助降低電力轉換損耗、提升能源使用效率，將成為AI資料中心的重要發展方向，相關產品預計今年下半年開始出貨，明年產量將進一步放大；機櫃業務目前已與2家大型雲端服務供應商合作，預期將成為未來成長最快的產品線之一。不過，客戶端記憶體供應目前仍偏緊，光寶科指出，預期最快6月底至7月底後可望逐步改善。若供應狀況轉順，將有助支撐下半年出貨與營運表現。光寶科2日股價下跌2.99%，收227.5元，成交量46187張。