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繳交電話費中1千萬！發票開出地點、電信公司一次看

▲中華電信股份有限公司高雄營運處。（圖／GoogleMaps）

統一發票3、4月中獎號碼一次看

▲統一發票3月、4月完整中獎號碼一圖看！（圖/NOWNEWS社群中心製）

快點翻出發票對對看！115年3-4月統一發票清冊今（2）日正式公布，1000萬特別獎號為，最終一共開出20張千萬大獎發票，其中有2位幸運兒，僅是就成為千萬得主，發票開出的地點分別在，更有幸運兒是繳交市話的70元就成為富翁。2026年3、4月統一發票中獎號碼出爐，1000萬特別獎為，一共開出20張千萬大獎；200萬特獎為，開出19張大獎。其中在1000萬特別獎部分，有2張發票是因繳交電話費而獲得，都是由中華電信用戶所得到，而開出縣市則分別在台南、高雄，詳細地點與金額如下：開出地址：臺南市中西區成功路 3號開出地址：高雄市左營區至聖路 200號目前只需要70元的電信方案，僅剩中華電信市內電話（住宅基本型方案）的固定費用這一種可能性，這個台南家庭靠著市話就成為千萬大獎幸運得主。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。領獎期限：2026年9月7日止