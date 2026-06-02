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台灣職籃大聯盟（TPBL）總冠軍賽進入最高潮，新北國王目前在大比分取得3：1的聽牌優勢。今晚國王將全力挑戰封王，期盼能順利拋下黃色彩帶。在當家巨星林書豪於開季前重磅宣布退休後，新北國王正式邁入「後書豪時代」。在今日的關鍵封王戰前，記者在台中洲際迷你蛋外訪問到了多位從創隊第一年就一路相挺的死忠季票球迷。談到今晚是否有信心見證國王衛冕？國王球迷們毫不猶豫地說：「絕對有信心。」而他們也紛紛表示FMVP他們都會投給冠軍系列賽場均上場超過32分鐘、繳出13分、4.8助攻的林書緯。在今日天王山之戰的場邊，聚集了一些從國王創隊第一年就一路相隨的死忠元老球迷。談到開季前得知林書豪退休時的心情，有支持奧帝的女球迷坦言，當時對於挑戰衛冕真的是「敢想不敢講」，甚至有球迷直言：「開季前覺得光是能打進季後賽就要偷笑了，根本不敢想像今天可以拿到3：1聽牌這種優勢。」回顧高潮迭起的2025-26賽季，國王並非一帆風順，在4、5月份團隊三線作戰、體能面臨崩潰之際，還曾單場慘敗特攻，讓死忠球迷直呼一度「看到想吐血」。然而，經歷過季末的化學效應調整，國王在季後挑戰賽連贏特攻兩場，展現出截然不同的爭冠氣勢。其中一個購買季票會員的男球迷觀察指出：「球員之間的氛圍、與教練之間的合作契合度越來越高，看他們在場上的化學效應，就覺得後來比較樂觀了。」當被問及若今天新北國王封王成功，心中的總冠軍賽FMVP會投給誰？現場球迷不分男女，幾乎都說「林書緯」的名字。「我覺得他是一個長期被低估的球員。」一位資深男球迷表示，林書緯身上一直背負著「林書豪弟弟」的光環與壓力，「網路上很多人一下用美國球員標準看他，一下又用本土球員標準看他，對他其實非常不公平。但他解讀球賽的聰明度非常高，是一位實力很強的球員。」現場女性球迷也附和，認為林書緯是國王不可或缺的發動核心：「G2他受傷被逼退、下場休息，球隊在場上立刻就打得很亂。只要有他在場上引導，不管是進攻砍分還是助攻，都佔了重要的一環。」值得一提的是，去年的總冠軍賽MVP正是由林書豪奪下。場邊球迷也指出，如果這一季能由林書緯接棒拿到FMVP，這在國王隊史上將會是一個極具傳承意義的經典畫面。