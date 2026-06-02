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益生菌、控醣麵 食品廠也有機會切入新創

兼顧口味及健康 １碗控醣麵有１片雞胸肉蛋白質

科技盛會的台北國際電腦展（COMPUTEX）今（2）日開展，另外代表新創的台北國際電腦展新創展會（InnoVEX）也同步在南港展覽館展出。好食好事加速器今年也首度參加新創展，集結Farmio、雷文虎克生物技術、日日好食等 8 組新創共同展出，從益生菌到控醣麵都可以切入新創賽道。好食好事基金會自 2017 年成立「加速器計畫」以來，持續投入食農、食品科技與氣候科技領域，透過新創輔導、企業合作、投資鏈結與國際交流，協助新創從產品驗證走向市場拓展。好食好事首次參展不只是品牌露出，更是將「食品與農業供應鏈創新」帶進以 AI、數位應用與硬體創新為主的科技主場，尤其食品與農業供應鏈往往都被認為是傳統產業，但隨著缺工、成本波動、物流效率、食品保存與永續轉型壓力加劇，對科技解方的需求正在快速提升。好食好事未來食農創新館這次集結團薦科技、快帶科技、以力科技、Farmio、雷文虎克生物技術、日日好食、恰口科研及 ECOCO 循環經濟等 8 組新創展出。其中，「雷文虎克生物技術」運用益生菌、益生質、後生元等複合作用，探索代謝健康應用，團隊指出創辦人為台大化學副教授，透過如此方式來延長飽足感，提升代謝。「日日好食」以高蛋白、減醣與膳食纖維設計控醣麵。「日日好食」創辦人麥育瑋表示，一碗麵有1片雞胸肉蛋白質，2份高麗菜的膳食纖維、2片吐司的碳水化合物，對於健身、減重都不會有負擔。而控醣麵是由台灣研發，並在中部地區生產，並透過電商滿足國內市場，且已有外銷到歐美國家，近期更是國發會「創業綻放競賽」最後9家獲得院長獎廠商之一，更是當中唯一的食品品牌，而他們也不忘加強口味，在2022年取得布魯塞爾頂級美味大獎（Superior Taste Award），不會讓人擔心需要忌口。