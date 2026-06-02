犯罪被關還能爽吹冷氣！韓國法務部宣布今年投入12億韓元（約新台幣2800萬元），在監獄等矯正設施加裝冷氣，引發網友痛批「拿我的稅金給罪犯吹冷氣」的輿論爭議。

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韓聯社YTN News報導，韓國法務部宣布，今年將投入12億韓元（約新台幣2800萬元）預算，來補強全韓國監獄、看守所等矯正設施的冷氣設備。消息曝光後，在網路上引來大批韓國網友猛烈抨擊，不少人都痛批「拿納稅人的錢幫罪犯讓罪犯爽吹冷氣」。

面對輿論抨擊，韓國法務部回應，此舉是為了保護高齡、身障及患病等熱傷害（中暑、熱衰竭、熱痙攣等）高風險受刑人的必要最低限度措施。

法務部特別澄清，本次冷氣設備並非直接安裝在受刑人居住的房舍內部，而是裝在舍房外面的公共走廊上，透過調降走廊溫度來達到間接緩解室內悶熱的效果。

官方預期，這種間接制冷方式不僅能保障囚犯健康，同時也能大幅改善基層監獄官（矯正公務員）在炎夏高溫下的執勤環境。過去為因應極端暴暑並預防受刑人中暑，內部一直有持續推動設立避暑休息區、提供冰鎮礦泉水等抗暑配套措施。

但不少網友仍不領情，酸說：「法務部所說的熱傷害弱勢階層：內亂罪犯尹錫悅」、「監獄環境愈來愈好，李在明準備進去關了嗎？」「我為了節省電費，反而不敢亂開冷氣」、「有多餘的預算花在電費上，還不如減免一般市民或學校的電費」。

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陳政嘉編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心　編輯
3年新聞編輯經歷
曾任中時新聞網兩岸政經中心編輯、新頭殼實習編輯
一個認真打字的打工人，專注國際、兩岸、中國新聞，但更喜歡寫可愛新奇動物