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▲交通部公路局高雄區監理所舉辦高齡換照一站式服務首航活動。(圖／記者黃守作攝)

▲公路局高雄區監理所所長馮靜滿致詞。(圖／高雄區監理所提供)

▲公路局高雄區監理所舉辦高齡換照一站式服務首航活動，讓高齡者免於奔波，即可一次完成換照程序，反應熱烈。(圖／高雄區監理所提供)

交通部公路局高雄區監理所於今(2)日，結合高雄市阿蓮區公所及阿蓮區衛生所，在阿蓮區公所禮堂，舉辦高齡換照一站式服務首航活動，現場提供體格檢查、認知功能測驗、安全講習及駕照換發等整合式服務，讓高齡者免於奔波，即可一次完成換照程序，反應熱烈。公路局高雄區監理所高齡換照一站式服務首航活動，是由高雄區監理所所長馮靜滿主持，高雄市政府交通局副局長黃榮輝、阿蓮區公所主任秘書陳姿菁等人，以及高齡長輩與會。高雄區監理所所長馮靜滿表示，高雄區監理所為因應115年5月31日起正式實施高齡換照新制，乃舉辦高齡換照一站式服務首航活動，展現中央與地方共同關懷高齡者交通安全的決心。馮靜滿說，高齡換照新制已自115年5月31日起上路，定期換照年齡由75歲下修至70歲，希望透過更早介入的交通安全關懷機制，以協助長輩維持安全駕駛能力，打造更友善的高齡交通環境。馮靜滿指出，高雄區監理所未來將持續結合地方政府、衛生醫療單位、駕訓班及社區關懷據點，共同推動高齡換照服務深入地方，讓長輩能就近、便利完成安全講習程序，同時強化交通安全觀念，攜手守護高齡者用路安全。活動現場除安排高齡換照相關服務外，也同步辦理交通安全宣導及有獎徵答等活動，以提升長輩對新制內容及道路安全觀念的認識。馮靜滿並指出，高雄區監理所將分批寄發通知書，請長輩們收到通知書記得要換駕照，才能安心上路、自在出行，讓我們一起提早關懷70來換照，寶島自在趴趴走。