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▲2026上半年度國內與進口熱銷前10大泡麵雙排行榜。（圖／家樂福提供）

▲，「農心辛拉麵超值包」已悄悄殺入總銷售榜第四名（銷量狂破2100萬元)，成 為唯一擠進總榜前五大的進口泡麵。。（圖／農心辛拉麵提供）

台灣最強不敗泡麵是哪碗？家樂福公布2026年上半年（1~5月）年度熱銷泡麵榜單，冠軍由「統一肉燥麵」以年年破紀錄的恐怖業績拔得頭籌，戰績已經延續10年不敗；進口泡麵則是由韓國拉麵持續霸佔前三名寶座，足見國人對韓式風味的狂熱，若國產、進口榜單合計，辛拉麵已經擠進第四名，可見國人對韓國泡麵的喜愛程度。◾第一名：統一肉燥麵（包／85 克）；5入／原價90元；特價 78元◾第二名：來一客鮮蝦魚板（杯裝／63 克）；原價75元、特價65元◾第三名：滿漢大餐蔥燒牛肉麵（袋／187 克）；3入原價159元、特價134元◾第四名：科學麵原味（包／40 克）◾第五名：維力炸醬麵（包／90 克）；5入原價85元、特價76元◾第六名：台酒花雕雞麵（包／200克）；3入原價159元、特價137元◾第七名：味味A排骨雞湯麵；5入原價85元、特價76元◾第八名：統一辣味蔥燒牛肉麵◾第九名：滿漢大餐麻辣鍋牛肉麵◾第十名：統一鮮蝦麵冠軍由「統一肉燥麵」奪得，其正宗油蔥酥香氣仍是台灣人的飲食靈魂；緊隨其後的是點心與宵夜首選「來一客 -鮮蝦魚板(杯)」，年年創造千萬業績；在去年升級「減鈉 25%」並成功攻佔韓國人心的「滿漢大餐蔥燒牛肉麵（袋）」，則穩坐牛肉麵系最強寶座、榮登第三名。前三名光在今年前五個月，就聯手為量販通路締造了逼近「億元」的銷售佳績。排行第4 至10 名依舊是消費者熟悉的經典味道。對比 2025 年度排行，國民零嘴「科學麵」 再度回歸榜單。◾第一名：農心辛拉麵超值包5入原價209元、特價169元◾第二名：農心爽口海鮮烏龍麵超值包5入◾第三名：不倒翁起司拉麵5入，農心不倒翁系列全面8折起◾第四名：農心安城湯麵◾第五名：三養火辣雞肉風味鐵板炒麵5入原價310~315元、特價239元◾第六名：不倒翁金拉麵-原味5入／袋◾第七名：不倒翁海鮮烏龍拉麵5入／袋◾第八名：KORMOSA 龍蝦海鮮湯麵5入／袋◾​​​​​​​第九名：農心辛辣白菜風味拉麵5入／袋​​​​​​​◾​​​​​​​第十名：日清合味道原味系列海鮮杯麵（68克），第一件38元，買二件69元，平均一件 34.5元家樂福表示，近三年來韓國拉麵持續霸佔進口泡麵熱銷前三名寶座。第1至3名分別由辛辣基本款「農心辛拉麵超」、「農心爽口海鮮烏龍麵超值包」與社群爆款「不倒翁起司拉麵」 拿下。其中龍頭「農心辛拉麵」更是與第2、3 名拉開了千萬銷售業績的斷層級差距。但若將國產與進口排行合併計算，銷量狂破2100萬元)，成 為唯一擠進總榜前五大的進口泡麵。家樂福「麵麵博覽會」活動也將於6月3日起至6月16 日開跑，活動期間單筆購買包裝米、泡麵、常溫麵條、米粉、冬粉系列指定商品，每滿588元現折50元。