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國民黨主席鄭麗文昨（1日）晚啟程展開為期15天的美國訪問行程，適逢《華爾街日報》日前引述接近北京的消息人士指出，中國國家主席習近平已將鄭麗文視為2028年台灣總統大選的關鍵人選，引發政壇高度關注。對此，資深媒體人黃暐瀚分析，鄭麗文此次訪美是否成功，恐牽動2028總統大選布局，不過如何能跨越「盧瑜蔣」這3人，很難想像。黃暐瀚表示，鄭麗文此行有5大觀察重點，首先是美國智庫與學界的反應，學者質疑國民黨是否靠向中共論述；其次是美國國會層面，觀察國會議員是否對國民黨保衛台灣的決心提出質疑；第三則是官方接觸層級，鄭麗文能否與美方高階官員會面，將成為衡量此次訪問成果的重要指標之一。黃暐瀚續指，第四則是僑界反應，包括僑宴規模、出席情況以及現場氣氛是否熱烈，都將反映鄭麗文在海外支持度；最後則是媒體關注度，鄭麗文訪美15天期間，是否能夠持續獲得美國及台灣媒體關注，並引發輿論熱烈討論。黃暐瀚進一步說明，如果鄭麗文能在上述5項指標中都有亮眼表現，「關關難過、關關過」，那麼《華爾街日報》報導所提到，北京方面期待鄭麗文投入2028總統大選的情境，就有可能會發生；不過，以盧秀燕、韓國瑜、蔣萬安的政治能量與民意支持度，目前都仍高於鄭麗文，她要如何跨越這3大咖成為「總統參選人」，很難想像。黃暐瀚也提到，過去媒體多次追問鄭麗文是否有意角逐2028總統大選時，她的回應始終是「要贏」，而非直接否認「不會」。相較於前國民黨主席朱立倫曾以「我是總教練，不是球員」回應相關問題，鄭麗文的說法顯然保留更多政治想像空間，也讓外界對她未來動向持續關注。