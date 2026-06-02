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▲GD當晚在K-SPARK演唱會上帶來6首金曲，讓全場近4萬人聽得非常過癮。（圖／讀者提供）

韓國流行天王G-Dragon（GD、本名權志龍）和少女時代隊長太妍（泰妍）等人日前參加在高雄舉辦的韓流拼盤演唱會《K-SPARK in KAOHSIUNG 2026》，沒想到，活動結束後有觀眾控訴，歌手表演時，一名女子不停地驚聲尖叫持續好幾秒，導致他的朋友耳朵痛到去掛急診，後來醫生診斷因為噪音造成聽力受損，讓受害者發文想找到罪魁禍首。網友在社群平台發文表示，K-SPARK演唱會當晚，一名坐在特14區44排的女子，整場演出一直驚聲尖叫，聲音尖銳刺耳、高分貝，且不是在該叫的時候叫，而是亂叫，都在藝人表演完後的寧靜時刻忽然大叫連續好幾秒鐘。原PO表示，友人正好坐在該位女子的正前方，因為對方一直尖叫，友人演唱會後耳朵痛到去掛急診，後來醫生診斷發現，友人因為噪音造成右邊耳朵聽力受損，進而造成暈眩、想嘔吐等症狀，「我們因為這位女生凌晨還在醫院，甚至花費了原本不應該花費的診療費！」網友說，之所以想找到該名尖叫的女子，原因是希望讓她知道，以後去演唱會請不要殘害別人的耳朵，並且表示，對方欠他們一個道歉，而有另一位受害者也留言，自己坐在原PO的隔壁，整場也都在忍受女子的尖叫聲，「耳朵真的好痛好不舒服...演出過程中頻頻回頭看了她好幾次，仍然沒有要收斂的意思...」此篇貼文引發其他網友熱議，「演唱會音量大，跟女生尖叫高頻是兩回事，高頻是有可能耳朵出血的...所以我可以接受大聲但我不能接受尖叫雞」、「上次AAA也有這種女生，整場都是比高八度還高八度的叫聲，真的超可怕，坐正前方快聾了！還講不聽，耳朵痛得要死一直耳鳴」、「願你朋友早日康復！」