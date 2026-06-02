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桃園市長張善政日前出席武陵高中畢業典禮，有一名學生當場大喊「新店市長」，引發藍營議員詹江村痛批「沒家教」，這名學生還遭到網友肉搜，被迫關閉社群帳號。對此，張善政今（2）日回應，當天並沒聽到不適言論，若有同學因此感到壓力，希望大家能好好享受畢業典禮、前往下一階段，「這才是我真正在意的」。網紅Cheap臉書發文大讚張善政高EQ，認為他莞爾一笑的冷靜應對，反而讓想看好戲的人預期落空，又贏了一次。Cheap認為，政治表態本來就有成本，學生既然想當英雄、享受同溫層崇拜，就必須承擔被輿論反噬的心理準備，不要當下嗆得很爽、被修理後又說「只是個孩子」。不過，Cheap覺得張善政的做法確實厲害，將焦點留給孩子的態度，如同立委葉元之過去面對挑釁一樣，靠著理性的防禦力成功化解危機。Cheap指出，張善政當了四年市長，對手至今卻只能酸他住新店，張善政也澄清只是假日才回新店打掃，代表他真的沒什麼黑點好打。他評價張善政雖然沒什麼政治味，甚至有點邊緣，反而成了最強的防禦武器，如同「拳頭打在棉花上」缺乏新聞爆點，讓張善政在這次風波中再次勝出。