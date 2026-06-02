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今（115）年3-4月期統一發票中獎號碼已於5月25日開出，特別獎1000萬元中獎號碼為「19531471」，特獎200萬元中獎號碼「85941329」，財政部今（2）日也公布中獎清冊，這期有20張發票中千萬元，另有19張發票中特獎200萬元，其中200萬元特獎有7張消費金額不到百元，最低在新竹縣竹北市全家Family Mart花13元就中獎，也有人在新北市板橋區中山路STARBUCKS COFFEE消費15元抱走200萬元。根據財政部公布今年3-4月期統一發票中獎清冊，在開出的19張200萬元特獎發票中，有7張消費不到100元，包括在新竹縣竹北市中正西路全家消費13元、在新北市板橋區中山路1段13號15號STARBUCKS COFFEE花15元、台中市后里區四村路全家Family Mart消費23元、在台南市永康區蔦松一街統一速邁自販公司花25元買飲料、在高雄市小港區小港路7-ELEVEN花50元買飲料、在台南市中西區民族路7-ELEVEN消費59元、在台北市大安區忠孝東路3段美廉社花99元買飲品。此外，也有人在基隆市暖暖區源遠路中油花109元加油、在桃園市龜山區長壽路中油187元加油、在新北市板橋區重慶路忠孝國中停車場付180元停車費，也有人在台東縣台東市新生路McDonald's消費167元、在台北市中山區林森北路樂法消費201元、在台北市內湖區康寧路八方雲集消費136元。至於中200萬元特獎發票中，消費金額最高是在台北市內湖區金莊路葡眾企業消費5980元、在台北市中正區重慶南路天圓文化消費4200元、在台北市松山區敦化北路Amway消費1890元。財政部也提醒，今年3-4月期中獎統一發票領獎期間自6月6日至9月7日，使用載具儲存雲端發票，且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎APP只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。