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布局年底大選，民進黨原定明（3）日召開選對會與中執會，正式拍板澎湖縣長與新竹縣長提名人選，不過，據掌握，受空軍岡山基地飛安事故影響，再加上新竹縣人選鄭朝方態度依舊未明，黨中央下午緊急取消明日所有提名作業。原本代表民進黨參選尋求連任的澎湖縣長陳光復，大年初一因摔傷昏迷住院至今，打亂選戰布局。民進黨原訂在明天召開選對會，拍板澎湖由縣長夫人吳淑瑾參戰、鄭朝方出征新竹縣長，並交由中執會通過，接著再開提名記者會，由黨主席賴清德替選將披上戰袍。不過，空軍T-34型教練機今天訓練時墜毀，造成飛官過俊男、盧季佑殉職，受到飛安事故影響，黨內評估，在舉國哀悼之際，不宜進行過多的選舉造勢活動，因此決定暫緩提名。另方面，黨中央期盼，將澎湖、新竹縣一併送至選對會討論、共同提名，不過，相對於澎湖的「代夫出征」態勢明朗，新竹縣長的提名顯得困難重重。在討論新竹縣長人選時，黨內高層屬意由鄭朝方出征，盼藉其高知名度帶動竹竹苗整體選情，並同步考量新竹市長布局，包含前綠委高嘉瑜、時力黨主席王婉諭等人均被點名。然而，鄭朝方對於參選縣長態度始終反覆、未見明確承諾，令黨內高層頗為頭痛，據悉，黨中央原希望在明日「一天內」完成選對會、中執會及提名記者會，就是為了防止再添變數、快刀斬亂麻，如今受飛安事故影響，提名作業被迫暫緩，也讓新竹縣的選情增添不確定性。爭取縣長連任的陳光復，自大年初一跌倒昏迷，一度失去呼吸心跳，目前仍在普通病房，尚未清醒，不過，陳光復的官方臉書今日表示，原本病情都朝著好的方向前進，不料現在卻遭受到細菌感染，引起發燒，成為治療過程中的艱難考驗。賴清德3月時邀集澎湖黨公職到黨部沙盤推演，一度傳出會中拍板換將，改徵召馬公市長黃健忠上陣；當天傍晚，陳光復縣長的臉書即發布「陳光復參選到底」的聲明，地方隨後也出現「支持（澎湖縣長陳光復妻子）吳淑瑾代夫出征」連署，路口更出現大型支持吳淑瑾「代夫出征」看板，吳接著也偕同女兒返鄉舉辦「感恩茶會」。在「代夫出征」派動作頻頻之下，黃健忠最終以黨內團結為前提，表態尋求市長連任，全力支持黨中央提名縣長人選；黨中央與地方派系協調後，吳淑瑾代夫參選機率高，對於是否將徵召吳淑瑾，秘書長徐國勇今受訪時也表示，他不能說錯，但最終仍要交給選對會決議。