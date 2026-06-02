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換肝名醫陳堯俐多次仲介患者前往中國接受「器官移植」，經法院判決確定及醫師懲戒程序，已遭廢止醫師執照。衛福部醫事司指出，廢止醫師證書是中央可執行的最重處分，除非當事人提出法院救濟，法院另有判決，成為唯一變數，否則未來不可以再從事臨床。媒體報導，彰化縣政府日前針對陳堯俐非法仲介患者前往中國接受器官移植一案，做出暫停部分業務6個月處分。但衛福部則依照《人體器官移稙條例》第16條，開鍘廢止醫師證書。衛福部醫事司副司長劉玉菁受訪時表示，中央及地方懲處並非時間序，彰化縣依照醫師懲戒方式處置，但衛福部依照《人體器官移植條例》第16條進行處分；她指出，廢止醫師證書一直都是中央才可進行處分，依據法規執行處分也稍微不同。廢止醫師證書後，劉玉菁說，陳堯俐永久喪失醫師資格，也不可重新報考醫師資格，不可從事臨床醫療，但教職部分則視教育單位而定。