對許多學生來說，物理課通常是最頭痛的科目，密密麻麻的公式、看不懂的向量、力學運動，常常老師在台上說的口沫橫飛、學生在台下睡到流口水。在墨西哥，卻有一位物理老師成功讓學生重新愛上物理，Oliver 將《ONE PIECE 航海王》融入教學，搭配應力、浮力、拋體運動等概念進行解說，讓原本難懂的理論變得有趣。

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來自墨西哥的物理老師 Oliver Castro Jiménez，將日本人氣漫畫《ONE PIECE 航海王》融入課堂教學，他把魯夫、梅利號等經典角色與場景搬上白板，利用《航海王》中的故事與角色能力來解釋物理。

橡膠果實成教材　學生不再打瞌睡

《航海王》主角魯夫擁有橡膠果實能力，Oliver 利用他「伸縮自如」的畫面解釋「應力」與「形變」等概念 ; 透過草帽海賊團船隻講解浮力與阿基米德原理 ; 或是把魯夫畫在懸崖邊，搭配速度、重力加速度與拋體運動公式，讓學生透過移動理解物理現象。

▲Oliver 利用魯夫橡膠果實能力解釋「應力」與「形變」等物理概念。（圖／＠heeyciencia）
▲Oliver 利用魯夫橡膠果實能力解釋「應力」與「形變」等物理概念。（圖／＠heeyciencia）
Oliver 親手繪製每一張「教學插圖」，完成度高到讓不少動漫迷驚呼「這根本是被物理耽誤的漫畫家」，不只畫功了得，Oliver 更成功激起同學們學習物理的興趣，甚至開始主動畫漫畫來解物理題目。

有人將自由落體題目畫成魯夫從高處跳下，也有人利用《航海王》角色設計情境題，將原本冰冷的公式變成故事與畫面，課堂參與度明顯提升，沒有人會在物理課睡覺了。

相關影片曝光後，許多人留言表示「別人的老師從來不會讓我失望」、「如果我以前有這種老師，我現在可能不會怕物理」、「終於知道什麼叫寓教於樂」、「這種課我願意重修一次」。物理看似可怕，但假如大家都能遇到像 Oliver 一樣的老師，那學習也能變得很有趣。

▲Oliver 開設「給夥伴們的物理學」課程，希望透過《航海王》拉近學生與科學之間的距離。（圖／＠heeyciencia）
▲Oliver 開設「給夥伴們的物理學」課程，希望透過《航海王》拉近學生與科學之間的距離。（圖／＠heeyciencia）
▲除了力學外，Oliver 也將《航海王》角色融入熱傳導與溫度等課程內容，打造獨具特色的動漫物理課。（圖／＠heeyciencia）
▲除了力學外，Oliver 也將《航海王》角色融入熱傳導與溫度等課程內容，打造獨具特色的動漫物理課。（圖／＠heeyciencia）
▲Oliver 透過動漫角色與動作設計講解拋體運動，將速度、角度與重力加速度等概念具體呈現在白板上。（圖／＠heeyciencia）
▲Oliver 透過動漫角色與動作設計講解拋體運動，將速度、角度與重力加速度等概念具體呈現在白板上。（圖／＠heeyciencia）
▲草帽海賊團的船隻也成為物理教材，Oliver 利用梅利號講解浮力與阿基米德原理，幫助學生理解物體浮沉關係。（圖／＠heeyciencia）
▲草帽海賊團的船隻也成為物理教材，Oliver 利用梅利號講解浮力與阿基米德原理，幫助學生理解物體浮沉關係。（圖／＠heeyciencia）

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林若瑋編輯記者

宜蘭人，畢業於政大傳播所，致力於當一個記錄者。