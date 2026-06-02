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限定2天水舞秀結合低空煙火 日期、時間先記下

▲「2026台北水舞嘉年華」將於6月13 日至27日，在錫口碼頭彩虹橋舉行。（圖／台北市觀傳局提供）

水舞秀開幕、閉幕曲目也公開

▲台北市府宣布，「2026台北水舞嘉年華」將於6月13日至27日，在錫口碼頭彩虹橋舉行。（圖／台北市觀傳局提供）

Pingu、彩虹小馬人偶與YOYO家族也登場

台北市觀傳局宣布，「2026台北水舞嘉年華」將於6月13 日至27日在錫口碼頭彩虹橋舉行，今年以多層次的彩虹橋體水舞、柔美水瀑布與基隆河面「雙水舞」平台，配上經典音樂劇主題曲，打造成沉浸式光影劇場，還有開幕、閉幕兩日限定「水火共舞」，將水舞結合中低空煙火，呈現水、火、光、影交織的城市夜景；活動更加入國際知名IP Pingu以及彩虹小馬、粉紅豬小妹佩佩、救援小英雄波力等裝置，還有科技互動裝置「鋼琴噴泉」。觀傳局表示，「2026台北水舞嘉年華」活動期間每日18時30分、19時30分、20時30分以及21時都有水舞展演，6月13日開幕及6月27日閉幕19時30分有限定水火共舞特別展演，結合噴火龍、中低空煙火與水舞光影，水柱、火焰與夜空煙火在基隆河畔交織演出。觀傳局表示，台北水舞嘉年華是全臺唯一橋面＋河面水舞共演，結合松山知名地標彩虹橋打造前所未有的視覺饗宴，去年更首創水火共舞，獲得民眾熱烈迴響，今年水舞展演再升級，橋體除拋物線水舞展演外，加上了柔美的水瀑布，河面水舞除直線平台展現剛勁磅礡氣勢，更新增S型平台，呈現柔美流動韻律，兩座平台一剛一柔盤旋河面。開幕首秀將以英國經典音樂劇《歌劇魅影》揭開序幕，接下來第一週帶來美國《捍衛戰士》主題曲與人氣韓團IVE《REBEL HEART》，第二週呈現美國獨立音樂樂團的Unstoppable與好萊塢知名的音樂製作公司Two Steps From Hell的Love & Loss，閉幕則以日本動漫《鬼滅之刃》無限城作為壓軸，為民眾帶來更加豐富、具層次感的觀賞體驗。除了水舞展演，今年活動也延續親子同樂特色，活動邀請國際IP Pingu、彩虹小馬、粉紅豬小妹佩佩、救援小英雄波力等IP人偶，以及YOYO家族藝人輪番登場。香蕉哥哥也將於開幕當日安排隱藏版表演，與「YOYOMAN」及YOYO藝人一起唱跳金曲。活動期間假日河濱現場將設置大型IP氣偶，預計16時30分至21時30分展出。今年更規劃科技互動裝置「鋼琴噴泉」，民眾可用雙腳在大型鋼琴鍵盤上即興創作，完成後將啟動小型噴泉秀。觀傳局推薦，民眾可安排松山一日遊，白天走訪河濱、自行車道與周邊街區，傍晚到錫口碼頭賞夕陽，晚間觀賞水舞後，再順遊饒河街觀光夜市、松山慈祐宮及五分埔商圈。活動期間周邊人潮較多，建議多利用大眾運輸工具，並留意交通管制與現場引導。