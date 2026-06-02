馬英九基金會上周提告前幕僚蕭旭岑、王光慈，今（2）日媒體指出，兩人聲稱不願曝光捐款，是因為怕遭政府查水表，但被發現歷年帳冊內有「無名氏」名義的匿名捐款紀錄，此外，蕭、王聲稱的330萬，基金會追查發現非台商背景。對此，蕭旭岑發出聲明，批評有心人士放話造謠抹黑他，他已經請律師蒐證，呼籲有心人士、媒體自重，不要利用偵查期間惡意對外放話。

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媒體爆帳冊有無名氏捐款

《鏡週刊》今報導指出，蕭、王說明漏洞百出，因為帳冊內容顯示，基金會長期接受匿名捐款，不乏以「無名氏」或「善心人士」列帳的紀錄，此外，馬辦提交的馬英九個人帳戶，也沒有支付基金會年終或尾牙的相關支出紀錄，指出馬英九認為靠內部調查難還原真相，才堅持將案件移送司法機關處理，「只有司法才有能力查出他們在搞什麼」。

報導更指出，中共中央要求涉台系統「務必保蕭」，避免衝擊兩岸交流，更認為這是國民黨「親美派」主導的政治攻擊，目的削弱「交流派」在國民黨的影響力。

蕭旭岑動怒請律師蒐證


蕭旭岑說， 本案已進入司法程序，本人願意配合司法調查，基於偵查不公開，因此不擬對外發言，但有心人士利用本人不便發言繼續放話造謠，而部分媒體利用這樣的情況散布不實的消息，達到抹黑本人的目的，讓本人沒有辦法為自己澄清，例如本人根本沒有被基金會目前主事者約談過，報導卻說本人有接受約談等，這都是不實的訊息。

蕭旭岑說，董事會三人調查小組已有相關報告，未來也會經司法調查，本人相信這些有心人士跟部分媒體的造謠抹黑，最終會得到釐清。本人已請律師蒐證，敬請有心人士與媒體自重，不要利用偵查期間惡意對外放話。

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蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...