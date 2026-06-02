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中信育樂今（2）日正式宣布旗下球團重大人事調整，為全面強化運動產業之專業分工與經營效率，中信特攻籃球隊總經理（GM）一職，新球季將由擁有豐富籃球資歷的陳暉接任。在受訪時，陳暉表示，自己目前對於未來還沒有太多想法，會和中信育樂營運長劉志威進行更多討論後在操盤。劉志威則是透露會讓陳暉接任，主要是看中他對於籃球新知識吸收的意願和能力，以及樂於和選手溝通的特質。對於本次接任中信特攻總經理，陳暉表示，過往曾與劉志威營運長在緯來獵人時期共事，隨後長期投身文化大學教職，期間不僅持續關注基層與職業籃球發展，更不斷吸收籃球專業新知。劉志威營運長則指出，陳暉除了具備專業的籃球背景與行政經驗外，最關鍵的特質在於他極具溝通熱忱，願意傾聽選手心聲，這也是球團期待能深化團隊核心DNA的重要關鍵。「陳暉是一個對於新的籃球知識一直都有在吸收的一位（籃球人）。再加上他的特質就是比較願意跟選手溝通，其實中信特攻成立以來，我私底下也有問了他一些有關於球隊上的一些意見，其實我們一直都有保持一個很密切的聯繫。」劉志威談到為何拍板陳暉接特攻GM時說，［那當然因為中信特攻在我們工作上的這些思考出來之後，我第一時間也就是問他願不願意過來幫忙，那也很感謝他願意就是在教職的部分一段時間之後，他還願意投入在這個新的環境裡面。」針對接任後對中信特攻未來的發展想法，陳暉坦言，儘管近期戰績因傷兵等諸多因素不如預期，但他對球隊的核心文化充滿信心。陳暉強調，球團管理層長期維持密切的決策機制，未來將在營運長劉志威的指導下，針對現有陣容問題進行深度討論與優化。「因為我也待在學校比較多年嘛，那雖然有在關心這個基層與職籃，但是就是離開滿久啦，那會再多跟威哥請教，希望可以幫助球隊越來越好。謝謝。」面對目前戰績調整的挑戰，球團內部已展開積極討論，但還沒有結果，有好消息會再和大家報告。中信育樂營運長劉志威表示，中信育樂的經營模式正持續走向精準化與成熟化。未來劉志威營運長將全權主導商務與長遠策略，而陳暉則專注於籃球前線的戰力編制，透過「營運長總攬全局、專業經理人深耕一線」的分工模式，期盼能為中信特攻帶來新氣象，並持續深化球迷服務與多元的運動產業生態圈。中信特攻新團隊將秉持穩健且專業的步伐，針對新賽季進行戰力布局，目標在劉志威營運長與陳暉總經理的領軍下，帶領中信特攻在職業籃壇持續創造佳績。