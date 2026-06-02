我是廣告 請繼續往下閱讀

科技執法：首度導入AI快速辨識、嚴懲社群宣傳

社會危機：Z世代逾400萬人涉賭，網紅行銷成誘因

專家呼籲：賭博成癮屬精神障礙，家長應加強把關

隨著2026年世界盃足球賽（FIFA World Cup）將於本月11日開幕，泰國政府正全面加強打擊網路賭博與非法足球博彩活動。警方表示，為防範世界盃帶動賭博熱潮，已啟動全國性專案行動，不僅鎖定線上賭博網站，也將社群媒體上的宣傳管道列為重點掃蕩目標。根據泰國《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，泰國皇家警察技術犯罪打擊中心副主任兼發言人德賴龍（Trairong Piwpan）表示，警察總長吉塔拉（Kittharath Punpetch）已下令全國警力展開大規模取締行動，針對各類線上賭博平台進行調查、逮捕及封鎖作業。警方統計顯示，自2025年10月1日至2026年5月20日止，當局已封鎖多達71萬7425個與賭博活動相關的網址，涵蓋Facebook、LINE、TikTok等主要社群平台，反映泰國網路賭博問題持續擴大。此外，警方已將309個線上賭博網站列為5月至6月專案行動的優先查緝目標。目前法院已簽發多張逮捕令，部分嫌犯也已被扣押，專案小組正持續擴大偵辦以揪出背後的相關集團。德賴龍指出，今年泰國警方首度導入人工智慧（AI）技術，協助快速辨識賭博相關內容，提升監測效率。透過AI系統分析，警方得以更迅速發現賭博網站及社群媒體帳號，進而展開大規模封鎖與執法行動。他並警告民眾，任何宣傳賭博網站、張貼投注連結，或透過社群媒體散播鼓勵賭博內容的行為，都可能面臨法律制裁。值得注意的是，世界盃期間最受關注的足球博彩問題，也成為警方重點監控對象。警方已接獲指示，嚴密監測青少年參與線上賭博情況，避免世界盃熱潮進一步刺激未成年族群投入賭博活動。據泰國《民族報》（The Nation）報導，截至2026年初，泰國已有超過400萬名15歲至25歲的Z世代年輕人涉及網路賭博，顯示青少年賭博問題已成為嚴重社會議題。警方分析發現，近年來線上賭博集團的宣傳手法愈趨隱蔽，逐漸從傳統廣告轉向透過網紅、直播主及短影音平台進行行銷，並以「快速致富」為號召，吸引面臨經濟壓力的年輕族群加入投注。當局指出，許多受害者最終不僅未能獲利，反而背負龐大債務。同時，犯罪集團的金流操作也日益複雜，已從過去常見的人頭帳戶，轉向企業帳戶、PayPal、跨境支付中介及加密貨幣等管道，以規避執法機關追查。面對日益嚴重的青少年賭博問題，泰國公共衛生部心理健康司也呼籲家長提高警覺。轄下的拉賈努庫研究所指出，依據美國精神醫學相關診斷標準，賭博成癮已被列為精神健康障礙之一，可能對個人財務、家庭關係及心理健康造成長期影響。專家建議家長應加強監督子女網路使用情況，限制瀏覽高風險網站，避免未成年人持有信用卡或其他支付工具，並定期檢查消費紀錄，以降低青少年接觸網路賭博的風險。分析人士指出，隨著世界盃即將登場，全球多國都面臨足球博彩快速升溫的挑戰，而泰國此次動員AI技術及大規模封鎖行動，顯示當局正試圖在賽事開踢前遏止網路賭博擴散，防止更多年輕人捲入賭博陷阱