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中信兄弟今（2）日緊急召開記者會，宣布人事異動原因，原領隊、現任中信育樂營運長劉志威，透露人事調整與球隊戰績無關，主因是去年球隊年收入、支出都突破10億，「整個產業向上發展很明顯，規模升級很明確，開季前，就被賦予重新編制整個團隊、人員安排，只是因為大家職務繁忙關係，到現在才宣布。」中信兄弟稍早宣布由彭政閔接任中信兄弟領隊、劉志威專任中信育樂營運長、二軍農場總監則由周思齊扛下，引發外界關注，劉志威受訪時強調人事調整在季前就確定，與球隊戰績沒有關係。「球季結束之後，統計後去年營收、支出都突破10億，寫下運動產業里程碑。我們也發現職棒產業、營業額規模都提升許多，整個產業向上發展很明顯，當時就被賦予重新編制現有人員安排，這個時間就是一個起點、也是一份責任。」劉志威坦言，接獲消息後，就不斷思考如何往下走，人員編制希望做更細節、專業分工。至於為何到現在才宣布消息，劉志威透露與現有任務工作有關。「思齊協助亞棒協那邊、政閔在帶二軍，我們希望有一個比較好的時間點，再來做一個就位，所以直到現在才宣布。」劉志威強調，以中信兄弟來說，現在產業規模不同了，專業分工更細，也盼望更多人才投入，「有政閔接任領隊，我就專注在營運長工作上，幫助球隊發展。」