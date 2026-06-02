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打造敢婚願生 《性工法》、《就保法》修法已送立法院

不當「豬隊友」，只當神隊友！勞動部元旦推動「以日申請」的彈性育嬰留職停薪新制，據5月份統計，累計申請人數已經逼近1.2萬人、申請筆數更衝破2.4萬筆。而5月單月「男性申請」的比重首度超越女性，達到50.3%，打破過去育嬰留停多由女性申請的傳統刻板印象。據統計，以日申請5月累計申請人數達11,950人，佔了總育嬰留停人數的26.1%；累計申請筆數高達24,624筆，佔總筆數的40.9%；5月單月男性申辦比重衝到50.3%，首度超越女性。勞動部表示，新制允許勞工改以更具彈性的「天數」來申請育嬰留停，5月份不論是申請人數還是總筆數，佔比都較4月持續成長，反映出彈性育嬰留停非常實用，更有效提升了男性共同育兒的意願，讓更多爸爸能與伴侶並肩分享育兒的甜蜜與責任。政府不僅要挺員工，也提供實質的政策補助來力挺雇主。勞動部主動祭出「按以日申請日數，每日補助雇主1,000元」的獎勵金，而且採取按季自動比對、直接撥款的方式發放。統計顯示，2026年第1季符合獎勵資格的企業共有989家勞動部表示，為了進一步把台灣的職場變成一個讓年輕人「敢婚、願生、樂養」，已依據總統賴清德宣布的「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」，友善職場面向推出六大措施。也提出《性別平等工作法》及《就業保險法》修正草案，將進一步修法將30日的以日育嬰留停修正為60日的育兒假，相關草案已經行政院審查通過，並函請立法院審議中。