大樂透第115000058期今（2）日晚間開獎，本期大樂透頭獎為1.4億元，《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新6月2日（二）大樂透獎號、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼。每週二、五20時30分為大樂透開獎時間，台彩將透過直播開出最新獎號，祝福各位彩迷能順利獲得大獎！
🟡6月2日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：稍後開出。
49樂合彩：稍後開出。
今彩539：稍後開出。
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3星彩：稍後開出。
4星彩：稍後開出。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
大樂透端午加碼來了！100組100萬大紅包6/5開送
台灣彩券公司表示，2026年端午加碼活動即將開跑，其中大樂透自6月5日起加碼「100組100萬元」促銷獎項，民眾購買加碼期間開獎的「大樂透」除了可以對例行開獎的頭獎至普獎獎項外，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號，就可獲得100萬元獎金。
若同一組促銷獎號有2注以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分，若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到7月17日止。
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