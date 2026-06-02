大樂透第115000058期今（2）日晚間開獎，本期大樂透頭獎為1.4億元，《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新6月2日（二）大樂透獎號、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼。每週二、五20時30分為大樂透開獎時間，台彩將透過直播開出最新獎號，祝福各位彩迷能順利獲得大獎！

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🟡6月2日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看

大樂透獎號：稍後開出。
49樂合彩：稍後開出。

今彩539：稍後開出。
39樂合彩：稍後開出。

3星彩：稍後開出。
4星彩：稍後開出。

※派彩結果以台彩官網資料為主。

▲大樂透選號採用「49選6」玩法，民眾只要從1到49中自行挑選6組號碼即可下注。（圖／記者陳雅雲攝）
▲大樂透選號採用「49選6」玩法，民眾只要從1到49中自行挑選6組號碼即可下注。（圖／記者陳雅雲攝）
大樂透端午加碼來了！100組100萬大紅包6/5開送

台灣彩券公司表示，2026年端午加碼活動即將開跑，其中大樂透自6月5日起加碼「100組100萬元」促銷獎項，民眾購買加碼期間開獎的「大樂透」除了可以對例行開獎的頭獎至普獎獎項外，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號，就可獲得100萬元獎金。

若同一組促銷獎號有2注以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分，若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到7月17日止。

▲2026年端午加碼活動開獎時程。（圖／台彩公司）
▲2026年端午加碼活動開獎時程。（圖／台彩公司）

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...