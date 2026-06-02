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▲橘老師（如圖）本週末在台北開唱，行前先體驗台式生活，吃牛肉麵、喝珍奶和枇杷膏。（圖／寬宏藝術提供）

因在網路上評論多位華語歌手而暴紅的加拿大聲樂老師Rozette（橘老師），本週末6日在 TICC台北國際會議中心舉辦「Take One」個人專場演唱會，她在今（2）日的記者會上，觀看近來在《乘風破浪的姊姊們2026》（浪姐7）裡蕭薔組引發討論的走音影片，一邊看一邊忍不住眉頭深鎖，當場不忍了驚呼追問：「發生什麼事了？她們是故意這樣唱的嗎？還是開玩笑的？」蕭薔日前在《浪姐7》第三次公演中，帶領溫崢嶸、代斯與張藝挑戰表演抖音神曲〈麥浪〉，4人音準集體大迷航，大走音的演出被網友狠酸是翻車現場，跌破眾人眼鏡的是，這場表演最後贏了實力派唱將的范瑋琪組。抱著專業角度觀賞的橘老師，初次看到這段影片時整個人大為震驚。不過在得知蕭薔等人其實是演員、而非職業歌手後，橘老師恍然大悟表示：「那就不意外了！我認為這非常勇敢，明明不是歌手，卻願意這樣把自己展現出來，這就好像我如果突然去演戲，那也是一項挑戰。」聽到該節目是LIVE播出，她表示：「這壓力很大，可能這場表演不是她們最好的狀態。」橘老師一來到台北也開始體驗道地的台式生活，吃牛肉麵、喝枇杷膏，這兩天台北逼近35度的炎熱氣溫，她興奮大讚這是她夢寐以求的生活溫度，還自爆來台後喝了大概跟自己體重一樣多的珍珠奶茶，昨天她零偽裝去體驗最愛的台式按摩，被按摩師一眼認出，對方甚至還熱情地幫她打折，讓她大讚台灣人真的太友善。不過，最讓她大呼驚奇的，莫過於台灣餐廳不收小費的文化衝擊。她表示上次在飯店習慣性留下小費，結果一離開，「服務生居然一臉驚恐地一路追出來，硬是要把錢退還給我！」 讓她大讚台灣人誠實到不可思議。