2026台北電影節招牌單元「電影正發生」，今年聚焦「動作」
，集結傳奇大師董瑋、 金獎動作指導洪昰顥、黃泰維，以及年度「非常新人」演員江齊、 林怡婷等陣容，精選洪金寶《 鬼打鬼》、謝霆鋒《順流逆流》、宋康昊《神偷．獵人．斷指客》及柳樂優彌《失序男孩》 等4部橫跨台港日的經典動作電影，並藉由電影放映、 焦點論壇及創作現場3種形式，為觀眾解析動作戲拍攝祕辛。
洪金寶、謝霆鋒等動作經典 拍攝祕辛一一拆解
動作場面在各國觀眾眼中，都是容易吸睛的焦點，但大家未必了解拍攝背後有什麼樣的祕密。香港金像獎傳奇動作指導董瑋將為台北電影節觀眾拆解洪金寶經典作《鬼打鬼》攝製時「文戲武拍，武戲文拍」的巧妙手法。而徐克執導、謝霆鋒與伍佰主演的《順流逆流》，將武俠江湖搬進都市叢林，多次拿下金馬與北影最佳動作設計的洪昰顥，要解說該片如何利用錯綜的高空狹巷與天井樓梯，打造出極具創新的摩登風格。
擅長動作片敘事的《96分鐘》導演洪子烜，則推薦亞洲風味西部片《
神偷．獵人．斷指客》，由宋康昊、李炳憲、鄭雨盛3大巨星上陣， 在滿洲荒漠展開驚險的馬背槍戰，動作設計與角色性格完美契合。 2025年橫掃金馬與北影最佳動作設計獎項的《鬼才之道》黃泰維，則選映坎城影帝柳樂優彌主演的《失序男孩》，凝視暴力本質，主角幾乎不發一語，透過動作展現傳達他的心境。
金牌武指揭露動作戲祕密 台韓不同方式大公開
除了經典影片的放映，
今年台北電影節還規劃兩場焦點論壇，分別以跨世代對談與跨國合作為主題。第1場「威牙之下、軟墊之上： 世代動作過招」論壇，由影評人塗翔文主持， 邀請從香港動作片全盛時期活躍至今、 囊括7座動作設計金像獎的董瑋， 與2025年金馬、台北電影獎最佳動作設計得主黃泰維展開 跨地域對話，拆解兩代創作者心法。
第2場「打出一部《功夫》：台韓動作交鋒」
論壇則由演員百白主持，聚焦今年初造成話題的《功夫》， 邀請導演九把刀、都入圍今年台北電影獎「傑出技術」 的韓國知名動作指導張材旭與台灣動作指導洪昰顥同台，從該片台韓跨國合作的經驗， 深入探討兩地電影動作組的作業差異與發展脈絡。兩場論壇將分別於7月7日、7月8日晚間在台北中山堂光復廳登場。
「非常新人」雙美登場 觀眾直擊創作現場
備受影迷期待的重頭戲「創作現場」，今年推出《Action！
動作正發生》特別企劃，融合展覽、劇場與電影拍攝形式， 將創作過程直接呈現觀眾眼前。現場由導演潘客印主持， 邀請動作指導洪昰顥與導演許富翔同台過招， 並攜手前後兩屆入圍台北電影獎最佳女主角、都獲選為今年「非常新人」的 江齊與林怡婷實地展演。觀眾將親眼見證服裝造型、 美術道具與鏡頭調度如何與動作設計完美搭配，把劇本文字轉化為肢體表演的過程， 一睹打戲背後最縝密的設計巧思。
2026第28屆台北電影節影展放映將於6月26日至7月7日在
臺北市中山堂、光點華山電影館、誠品電影院進行。台北電影獎頒獎典禮將於7月11日在臺北市中山堂舉辦。 影展選片指南將於6月13日登場、 票券將於6月14日在OPENTIX兩廳院文化生活正式開賣， 精彩片單與活動陸續公布，更多資訊可以查詢官方網站。
我是廣告 請繼續往下閱讀
動作場面在各國觀眾眼中，都是容易吸睛的焦點，但大家未必了解拍攝背後有什麼樣的祕密。香港金像獎傳奇動作指導董瑋將為台北電影節觀眾拆解洪金寶經典作《鬼打鬼》攝製時「文戲武拍，武戲文拍」的巧妙手法。而徐克執導、謝霆鋒與伍佰主演的《順流逆流》，將武俠江湖搬進都市叢林，多次拿下金馬與北影最佳動作設計的洪昰顥，要解說該片如何利用錯綜的高空狹巷與天井樓梯，打造出極具創新的摩登風格。
擅長動作片敘事的《96分鐘》導演洪子烜，則推薦亞洲風味西部片《
除了經典影片的放映，
第2場「打出一部《功夫》：台韓動作交鋒」
「非常新人」雙美登場 觀眾直擊創作現場
備受影迷期待的重頭戲「創作現場」，今年推出《Action！
2026第28屆台北電影節影展放映將於6月26日至7月7日在