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▲知名泰國粉專「洪博泰愛講」的經營者洪銘謙博士與勒庫泰議員合照。（圖／NOWNEWS今日新聞）

泰國農業長年依賴中國市場，又得面對越南的低價競爭，執政聯盟成員為泰黨（Pheu Thai Party）國會議員拉威．勒庫泰（Rawee Lekuthai）受訪時指出，泰國農業若不加速科技化，恐怕拚不過越南，他主張用跨部會合作的方式為榴槤等作物升級，並設法開拓中東、印度等新市場，降低對單一買家的依賴。拉威．勒庫泰表示，這次為泰黨掌握的部會不多，因此改變策略，把手上的部會整合起來一起做事。他舉例，高教暨科技創新部會與農業部合作，把科技導入榴槤產業。過去農民判斷榴槤好壞，得靠手敲、憑經驗；現在可以用系統掃描、直接判定品質，農民販售時更方便。他進一步說明，泰國打算仿效台灣、日本的產銷履歷與產地溯源模式，整合既有資源、讓消費者清楚知道產品來歷，而不是各部會各做各的。在他看來，泰國農業最大的對手是越南。拉威．勒庫泰直言，越南價格便宜，泰國若不改革就沒辦法競爭，必須走科技化、改變過去的種植方式。他特別點名肥料問題：以往砸大錢、下重肥種出來的作物，可能賣不掉，或成本太高反而虧本，未來或許可以用市場機制來引導生產。談到外銷市場，拉威．勒庫泰坦言，泰國水果主要賣往中國，但中國經常說要買又不買、甚至臨時砍單，越南也遇過同樣的問題。為了分散風險，為泰黨已開始研擬開發新市場，目前鎖定熱帶地區與阿拉伯國家，希望當地消費者願意嘗試榴槤。不過他也坦承推展不易，首先是運輸，這些市場距離太遠；第二是當地對榴槤這類食物的接受度還不夠。拉威．勒庫泰說，相較之下，阿拉伯與印度的接受度可能高一些，加上他對泰國榴槤的品質很有信心，但價格上仍難與越南匹敵。至於現行的外銷結構，拉威．勒庫泰描述，泰國北部的榴槤會先運到北部地區，再透過一座橫跨湄公河的大橋進入寮國，最後直送中國雲南，當地甚至有中國YouTuber直接開直播帶貨、賣回中國，因此那一帶的消費與收購廠多半以中國為主。