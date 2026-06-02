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空軍岡山基地今（2）日上午發生軍方教練機墜機意外，一架T-34初級教練機執行訓練任務時不幸失事，兩名優秀飛官殉職。其中，主任教官盧季佑中校的父母，聽聞噩耗悲痛欲絕，父親讚兒子很孝順，為了能留在高雄照顧家人，婉拒多次升遷的機會，沒想到卻在熟悉的基地發生憾事，令家屬難以接受。盧季佑父親強忍悲痛表示，兒子從小就是高材生，在班上總是名列前茅，國中畢業時未參加聯考，透過推甄錄取三民高中，畢業後以優異成績推甄進入空軍官校，在官校就讀期間，兒子成績依然維持在第一、二名，畢業後投入空軍官校的教學與服務行列。盧父透露，兒子之所以努力保持頂尖成績、選擇留在岡山，完全是為了家庭，「他幾乎每週放假都會回家看我們跟小孩，因為想就近照顧爸媽，他甚至推掉了很多次升遷往上的大好機會，甘願留在官校當教官，我真的以我這個兒子為榮。」機齡高達40年的教練機奪走兒子生命，盧父質疑裝備過於老舊，直言兒子平時聰明伶俐、反應極快，這次卻連同另一位考核官一同殉職，呼籲國防部必須徹查失事主因，希望國軍能加速汰舊換新，盧父表示「過去只要看到飛官失事的新聞，心裡都會很酸、很難過，萬萬沒想到，這次的主角竟然是我兒子。」他期盼軍方能重視戰機零件故障等安全問題，別再讓國家白白犧牲優秀的飛行人才。盧母也充滿自責與不捨，她透露，兒子過去曾滿懷壯志想去駕駛F-16戰鬥機，但當時她擔心有風險，希望兒子留在岡山當教官，離家近也安全，孝順的盧季佑聽了媽媽的話，盧母痛哭表示：「可是我錯了！」她本以為飛戰鬥機比較危險，沒想到這架使用多年的T-34老飛機竟然會出事。根據軍方公布資料顯示，盧季佑中校現年41歲，空軍官校97年班畢業，飛行總時數高達2114+05小時，飛行資歷相當紮實，如今不幸英年早逝，令國軍與社會各界同感哀悼。