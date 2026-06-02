政府2025年5月17日關閉第三核電廠二號機，全台正式進入非核家園。而經濟部能源署今（2）日公布2025年度公用售電業電力排碳係數為0.467公斤CO2e/度，較2024年度下降1.5%，相較2016年度更下降約12%。對於減少核電還可以降低排碳，經濟部表示，這反映政府推動能源轉型、擴大低碳電力供給及優化火力電力結構已有具體進展。

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但是，根據《電業法》規定，2025年公用售電業電力排碳係數應降至0.424公斤CO2e ／度，目前台電仍超標。對於台電是否因此面臨處分，能源署表示，將待台電提出相關說明後，再召開會議進一步討論。

政府在去年5月進入非核家園，再加上台電開闢的太陽光電、風電部分都拿來挹注中小企業的綠電需求，理論上會讓公用售電業電力排碳係數增加。

然而，經濟部指出，近年產業為因應國際供應鏈綠電需求，透過各種管道購買較多綠電，經濟部2025年起，將公用售電業電力排碳係數另劃分「產業電力排碳係數」為0.466公斤CO2e／度，提供企業進行排放量盤查及揭露時使用，協助產業接軌國際減碳要求，維持競爭力；「民生住宅電力排碳係數」為0.471公斤CO2e／度，適用對象為住宅。

經濟部進一步說明，公用售電業電力排碳係數主要是計算台電系統每度售電量所產生的排碳量；而全國電力排放係數則是在此基礎上，進一步納入民間綠電自由交易之再生能源直、轉供電量，以呈現更完整的全國用電排放情形。

初估2025年度全國電力排放係數可降至0.456公斤CO2e／度，較2016年下降約14%。

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鍾泓良編輯記者

畢業於政治大學新聞系、英國愛丁堡大學民族主義研究所碩士
過去負責路線包括台北市政府都發局、工務局、產發局，衛福部、行政院；現今主責經濟部、國發會、主計總處、學研單位等
專門領域包括總體經濟、能源政...